Клиенты РСХБ получили специальные условия покупки инновационного средства защиты растений

Зеребра® Агро является совместной разработкой химического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова и ГК "АгроХимПром". Это запатентованный препарат для регулирования роста и профилактики заболеваний растений на основе коллоидного серебра, эффективность которого подтверждена результатами испытаний в ведущих научных учреждениях и многолетним опытом успешного применения в России и 6 странах мира.

Препарат активно стимулирует ростовые процессы и укрепляет иммунную систему растений, повышает их устойчивость к стрессовым факторам и сдерживает развитие патогенных грибов и бактерий.

Среди ключевых преимуществ новой разработки – ее универсальность и способность встраиваться в любую систему защиты и питания растений, низкая гектарная стоимость. Зеребра® Агро – это экономичная и экологичная технология, способная минимизировать расход химических фунгицидов.

Партнерская программа РСХБ и ГК "АгроХимПром" позволит сельхозпроизводителям добиться роста урожайности при сокращении затрат на обработку растений и увеличить рентабельность бизнеса. Подробная информация о программе доступна на сайте АО "Россельхозбанк".

Справка

АО "Россельхозбанк" – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков. 100% голосующих акций Банка принадлежат Российской Федерации.

Группа компаний "АгроХимПром" — одна из ведущих компаний-производителей российского рынка химических средств защиты растений. Компания - многократный лауреат главных агрофорумов России, на протяжении 20 лет разрабатывает и внедряет эффективные решения в сфере сельского хозяйства.