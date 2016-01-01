Климатологи зафиксировали рекордную жару на Северном полюсе

О критическом увеличении температуры сообщило Национальное управление океанических и атмосферных исследований США. Толщина ледового покрова Северного Ледовитого океана изменилась еще летом 2016 года. Климатологи убеждены, что идет опасный процесс таяния ледников, это может привести к частым повышениям температуры. За минувшие два месяца она повысилась на пять градусов.

Температурные показатели Арктики могут достичь нуля градусов в ближайшие дни. Причиной климатологи называют влияние теплых масс воздуха из Северной Атлантики. Такое будет происходит чаще из-за влияния человечества на климат Земли, считают ученые.