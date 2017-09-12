Клинтон считает, что в ее поражении на выборах виноват Путин

В интервью USA Today по случаю выхода книги, бывший госсекретарь снова озвучила свои подозрения о связях Донадьда Трампа с Россией, о том, что Москва, скорее всего, помогла ему стать президентом.

По словам демократки, президент России Владимир Путин лично хотел ее поражения.

"Коммуникация точно имела место, и было какое-то понимание между Трампом и Россией, — заявила она. — Потому что я не сомневаюсь, что Путин хотел, чтобы я проиграла и чтобы Трамп выиграл. И я не сомневаюсь, что штаб Трампа и другие его помощники изо всех сил старались скрыть связи с Россией".

Клинтон воздержалась от резких заявлений в адрес Трампа и его помощников, но выразила надежду на успех расследования в его отношении, так как многочисленные улики "вызывают беспокойство".

Бывший госсекретарь и первая леди тяжело восстанавливается после избирательной кампании.

"Я всегда буду чувствовать себя ужасно из-за того, что произошло, из-за того, что я не смогла достаточно быстро и своевременно отреагировать на то, с чем я сталкивалась", — отметила она.

Ранее Клинтон, уступившая на президентских выборах в США в 2016 году Дональду Трампу, заявила, что больше не намерена принимать участие в президентских выборах США, хотя и не будет отказываться от политической активности, пишет "Росбалт".