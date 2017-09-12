Клинтон считает, что в ее поражении на выборах виноват Путин

В свет вышла книга бывшего госсекретаря и кандидата в президенты США Хиллари Клинтон под названием "Что произошло". В книге Клинтон рассказывает, в частности, о своей борьбе за пост главы государства.
В интервью USA Today по случаю выхода книги, бывший госсекретарь снова озвучила свои подозрения о связях Донадьда Трампа с Россией, о том, что Москва, скорее всего, помогла ему стать президентом.
По словам демократки, президент России Владимир Путин лично хотел ее поражения.
"Коммуникация точно имела место, и было какое-то понимание между Трампом и Россией, — заявила она. — Потому что я не сомневаюсь, что Путин хотел, чтобы я проиграла и чтобы Трамп выиграл. И я не сомневаюсь, что штаб Трампа и другие его помощники изо всех сил старались скрыть связи с Россией".
Клинтон воздержалась от резких заявлений в адрес Трампа и его помощников, но выразила надежду на успех расследования в его отношении, так как многочисленные улики "вызывают беспокойство".
Бывший госсекретарь и первая леди тяжело восстанавливается после избирательной кампании.
"Я всегда буду чувствовать себя ужасно из-за того, что произошло, из-за того, что я не смогла достаточно быстро и своевременно отреагировать на то, с чем я сталкивалась", — отметила она.
Ранее Клинтон, уступившая на президентских выборах в США в 2016 году Дональду Трампу, заявила, что больше не намерена принимать участие в президентских выборах США, хотя и не будет отказываться от политической активности, пишет "Росбалт".
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