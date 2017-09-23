Клип группы "Ленинград" номинировали на престижную британскую премию

Клип группы "Ленинград" "Кольщик" номинировали на премию UK Music Video Awards сразу в нескольких категориях, сообщают РИА Новости.
В категории "Лучшее иностранное альтернативное видео" 2017 года за награду с "Ленинградом" поборются американский музыкант Бек, ливанская рок-группа "Машру Лейла", исполнитель Peder, французский дуэт Polo & Pan, а также австралийские электронщики The Avalanches.
Кроме того, клип "Кольщик" был номинирован в категориях "Лучший монтаж видео" и "Лучшие визуальные эффекты в видео".
Результаты премии станут известны на церемонии 26 октября.
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