Клип группы "Ленинград" номинировали на престижную британскую премию

В категории "Лучшее иностранное альтернативное видео" 2017 года за награду с "Ленинградом" поборются американский музыкант Бек, ливанская рок-группа "Машру Лейла", исполнитель Peder, французский дуэт Polo & Pan, а также австралийские электронщики The Avalanches.

Кроме того, клип "Кольщик" был номинирован в категориях "Лучший монтаж видео" и "Лучшие визуальные эффекты в видео".

Результаты премии станут известны на церемонии 26 октября.