Клип на песню из "Форсажа-7" стал самым популярным на YouTube

Корейский ролик обошел клип на песню из фильма "Форсаж-7" See You Again.

У него почти три миллиарда просмотров, что на полтора миллиона больше, чем у корейского рэпера PSY. Песню исполнили Уиз Халифа и Чарли Пут. Видео посвящено погибшему актеру Полу Уокеру — седьмой "Форсаж" доснимали уже без него, он погиб в конце 2013 года. В финале фильма герой Уокера уезжает от друзей именно под эту песню.Учитывая эти факторы, популярность ролика неудивительна.

Александр Голубчиков,

главный редактор портала Filmz.ru:

Клип на песню Уиз Халифа — это своего рода реквием и память о Поле Уокере, который погиб во время аварии. Именно это и стало причиной столь большой популярности этого ролика, и он в 2015 году уже набрал более двух миллиардов просмотров и уже тогда был самым популярным клипом в течение года. А за последние два года, после выхода этого клипа, естественно, количество просмотров набиралось, и рано или поздно это должно было случиться, все-таки популярность PSY давно уже сошла на нет, а "Форсаж" продолжает выходить. Успешным был и восьмой "Форсаж", и сегодня уже поступают новости по поводу девятого. Естественно, это все подогревает пользователей YouTube, в частности, на поиск информации о фильмах и, в частности, они наверняка возвращаются к этой, в общем-то, ничем не примечательной песне, в которой довольно-таки симпатичный видеоряд, и есть повод вспомнить о неплохом актере Поле Уокере.

Клип появился на YouTube в 2015-м году. По данным BBC, среди самых популярных музыкальных клипов на YouTube — Джастин Бибер, Тейлор Свифт и Энрике Иглесиас, пишет bfm.ru.