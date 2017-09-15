Клюзов: "Единая Россия" победила в Барнауле и без "досрочки"

Итоги досрочного голосования сегодня – одна из основных тем обсуждения результатов выборов в Барнаульскую городскую Думу. Оппозиция необоснованно настаивает на том, что из-за высокого уровня "досрочки" у нее "украли" голоса и, соответственно, мандаты.
Однако именно благодаря досрочному голосованию в Барнауле заметно повысилась явка избирателей, заявил руководитель регионального исполнительного комитета партии "Единая Россия" Андрей Клюзов. Он также напомнил оппонентам, что результаты досрочного голосования добавили голосов не только партии власти.
Андрей Клюзов,
руководитель регионального исполнительного комитета партии "Единая Россия":
Досрочное голосование процедура абсолютно законная и позволяет людям исполнить свой гражданский долг в удобное для них время. По итогам выборов в Гордуму, явка избирателей составила 19,91%, то есть отдать свои голоса за кандидатов пришли 102,8 тыс. человек. Из них 27 тыс. сделали это досрочно – в последние дни августа или в самом начале сентября. В отсутствии цифр предварительного голосования явка в Барнауле составила бы примерно 14%.
Голоса в свою поддержку в ходе досрочного голосования получили все шесть партий, допущенных до выборов в Барнауле. Так за либерал-демократов при результате в единый день голосования - 14, 43%, в ходе "досрочки" свои голоса отдали более 9% избирателей, за коммунистов, получивших 10 сентября 19, 36% голосов, предварительно проголосовали 8,26% барнаульцев, у "Справедливой России" результаты: 15,20% и 6,20% соответственно. Преимущество "Единой России", разумеется, было. Однако мы и не скрываем, что максимально работали над повышением явки на выборах в Барнауле и наиболее организованно приглашали своих сторонников принять участие в голосовании.
В любом случае, даже при полном отсутствии "досрочных" голосов, политический расклад сил по итогам выборов сохранился бы примерно в тех же пропорциях. Кардинально на представленность разных партий в БГД итоги досрочного голосования не повлияли. "Единая Россия" все равно набрала бы более 40% голосов при голосовании за партии. Кроме того, при анализе результатов выборов на одномандатных округах, также становится понятно, что даже без учета мнения тех, кто проголосовал заранее, победу все равно одержали кандидаты от ЕР - это 19 мандатов, что составляет практически половину от общего числа мест в городском парламенте.
Никаких доказательств того, что людей якобы принуждали голосовать заранее и тем более навязывали им какое-то мнение, нет. Об этом неоднократно заявляла председатель крайизбиркома Ирина Акимова. Эти сведения подтвердил и специально посетивший Алтайский край член Центральной избирательной комиссии Александр Кинёв, работавший здесь с 7 по 11 сентября. Люди голосовали, в том числе досрочно, в соответствии со своими взглядами, убеждениями и симпатиями.
Участковыми избирательными комиссиями были соблюдены все процедуры абсолютно законного механизма досрочного голосования. Исключение составили единичные случаи, которые выявлены, зафиксированы, по ним приняты решения.
Если говорить о Едином дне голосования в Барнауле, а также последующем подсчете голосов, все прошло без значительных эксцессов. Информацию о возможных нарушениях отрабатывали члены городской и краевой избирательных комиссий. На участки, где были подозрения на нарушения, выезжал лично представитель Центризбиркома и досконально разбирался в ситуации. Большая часть заявлений не подтвердилась.
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