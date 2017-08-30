КНДР назвала последнее испытание «прелюдией» к запуску ракеты в сторону США

Власти КНДР заявили, что запустили свою новую ракету "Хвасон-12" во время последнего испытания. Лидер страны назвал это "прелюдией" к пуску ракет к базе США на острове Гуам.
Последнее баллистическое испытание Северной Кореи состоялось 29 августа. По подсчетам южнокорейских военных, ракета КНДР пролетела примерно 2,7 тыс. км. В конце своего полета она развалилась на три части и упала в воды Тихого океана, пишет РБК.
"Лидер выразил большое удовлетворение успешным баллистическим запуском. Он отметил, что последний ракетный запуск является первым шагом по подготовке к военной операции в Тихом океане и прелюдией к сдерживанию Гуама", — говорится в сообщении Центрального телеграфного агентства страны (ЦТАК).
Запуск ракеты, поясняет агентство, стал ответом на проводимые США и Южной Кореей совместные военные учения Ulchi — Freedom Guardian. Из сообщения следует, что во время пуска Северная Корея задействовала стратегические войска Корейской народной армии, которые отвечают за нанесение ударов по стратегическим базам США в Тихом океане.
Президент США Дональд Трамп в ответ на это заявил, что посыл Пхеньяна "громкий и понятный".
Ким Чен Ын распорядился и дальше проводить подобные ракетные испытания по целям в Тихом океане.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.