КНДР назвала последнее испытание «прелюдией» к запуску ракеты в сторону США

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Сегодня, 08:22.
Политика

Власти КНДР заявили, что запустили свою новую ракету "Хвасон-12" во время последнего испытания. Лидер страны назвал это "прелюдией" к пуску ракет к базе США на острове Гуам.

Ким Чен Ын.
Ким Чен Ын. Фото: vk.com.

Последнее баллистическое испытание Северной Кореи состоялось 29 августа. По подсчетам южнокорейских военных, ракета КНДР пролетела примерно 2,7 тыс. км. В конце своего полета она развалилась на три части и упала в воды Тихого океана, пишет РБК.

"Лидер выразил большое удовлетворение успешным баллистическим запуском. Он отметил, что последний ракетный запуск является первым шагом по подготовке к военной операции в Тихом океане и прелюдией к сдерживанию Гуама", — говорится в сообщении Центрального телеграфного агентства страны (ЦТАК).

Запуск ракеты, поясняет агентство, стал ответом на проводимые США и Южной Кореей совместные военные учения Ulchi — Freedom Guardian. Из сообщения следует, что во время пуска Северная Корея задействовала стратегические войска Корейской народной армии, которые отвечают за нанесение ударов по стратегическим базам США в Тихом океане.

Президент США Дональд Трамп в ответ на это заявил, что посыл Пхеньяна "громкий и понятный".

Ким Чен Ын распорядился и дальше проводить подобные ракетные испытания по целям в Тихом океане.

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