КНДР пообещала США нанести "невероятный удар" в неожиданный момент

КНДР пригрозила нанести по США "невероятный" удар в самый неожиданный момент. Об этом говорится в заявлении, распространенном в четверг агентством ЦТАК, сообщает ТАСС.
Авианосная ударная группа ВМС США в период с 16 по 26 октября проводит совместные учения с кораблями ВМС Республики Корея у берегов Корейского полуострова. По сведениям командования седьмым флотом ВМС США, маневры пройдут в Японском и Желтом морях. Их целью станет отработка совместных действий на море и тренировки по связи.
"Соединенные Штаты, видимо, сошли с ума, притащив прямо под наш нос цели, которые мы определили как главные. США должны иметь в виду, что наш удар застигнет их в неожиданное время в неожиданном месте", — отмечает ЦТАК.
Ситуация на Корейском полуострове резко обострилась в последние месяцы, особенно после проведения Пхеньяном в июле двух испытаний баллистических ракет, которые и КНДР, и США квалифицируют как межконтинентальные.
Совет Безопасности ООН в связи с этим принял две резолюции, касающиеся КНДР и резко ужесточающие режим международных санкций в отношении республики. Пхеньян же заявил о возможности проведения вскоре ядерного испытания в Тихом океане, а президент США Дональд Трамп пригрозил полным уничтожением КНДР.
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