КНДР открыла воздушное пространство для принца без "залета" в Пекин

Власти Северной Кореи предоставили наследному принцу султаната Джохор (одноименный штат в Малайзии) Исмаилу Ибрагиму почетное право использовать воздушное пространство страны.
Такая привилегия передана принцу на встрече с временно поверенным в делах КНДР в Малайзии, сообщает ТАСС.
Как отмечается в распространенном по итогам беседы заявлении, "наследному принцу была оказана особая привилегия — использовать воздушное пространство КНДР, а также путешествовать в Пхеньян в любое время, минуя остановку в столице Китая". "Это особая честь, поскольку все остальные мировые лидеры перед поездкой в КНДР должны обязательно остановиться в Пекине", — указывается в сообщении.
Исмаил Ибрагим, который также возглавляет Федерацию футбола Малайзии, обсудил с северокорейским дипломатом предстоящий футбольный матч между национальными сборными, который запланирован на 5 октября в Пхеньяне.
Ранее встреча дважды откладывалась по соображениям безопасности, поскольку между странами возник серьезный дипломатический кризис после убийства в аэропорту Куала-Лумпура гражданина КНДР Ким Чен Нама, старшего брата лидера КНДР Ким Чен Ына, пишет aex.ru.
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