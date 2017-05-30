Книга депутата Госдумы от Алтайского края вошла в шорт-лист национальной премии

Книга писателя Сергея Шаргунова, депутата Госдумы от КПРФ "Катаев: "Погоня за вечной весной" вошла в шорт-лист национальной премии "Большая книга", сообщила 29 мая "Российская газета".
Сергей Шаргунов представляет в российском парламенте несколько сибирских регионов, в том числе и Алтайский край. Его новая книга — роман-биография прозаика и поэта Валентина Катаева. Она вышла в издательстве "Молодая гвардия" в прошлом году. На сайте издательства в аннотации написано: "В книге представлена первая подробная биография выдающегося прозаика и поэта, тонкого мастера слова Валентина Петровича Катаева (1897—1986), лишенная идеологической предвзятости. Немногие знают, что писатель происходил из старинного священнического рода, среди его близких родственников были архиепископы — новомученики. Герой Соцтруда Катаев был в свое время белым офицером, учеником Бунина, сидел в расстрельном подвале Одесской губчека".
В интернет-магазине издательства книга сейчас стоит 957 рублей.
Наравне с произведением Шаргунова в шорт-лист премии вошли:
- "Ленин. Пантократор солнечных пылинок" Льва Данилкина
- "Город Брежнев" Шамиля Идиатуллина
- "Лампа Мафусаила или Крайняя битва чекистов с масонами" Виктора Пелевина
- "Неизвестность" Алексея Слаповского
- "Соколиный рубеж" Сергея Самсонова
- "Номах" Игоря Малышева
- "Патриот" Андрея Рубанова
- "Петровы в гриппе и вокруг него" Алексея Сальникова
- "Тайный год" Михаила Гиголашвили.
Тройку победителей премии назовут до 30 ноября.
Напомним, в марте этого года Сергей Шаргунов, будучи в Барнауле, пообещал презентовать следующую книгу в Алтайском крае. Ее рабочее название "Родина-ложка".
Сергей Шаргунов,
депутат Госдумы, писатель:
Книга частично историческая, о всей нашей прекрасной и многострадальной стране. Это отчасти история рода, отчасти – впечатления от разных поездок, в том числе самых рискованных, фронтовых.
Он также рассказал, что не исключает написания какой-нибудь "абсурдистской, сатирической повести" по следам своих первых впечатлений от работы в Госдуме.
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