Ко Дню города в Барнауле стартует масштабная стикер-акция "Я люблю Барнаул"

В течение 3-х недель активисты молодежной организации будут раздавать на улицах краевой столицы специальные тематические наклейки – стикеры. Эти стикеры можно размещать на одежде, автомобилях, канцелярских принадлежностях. Всего в ходе акции планируется распространить более 100 тысяч наклеек с признанием любви к родному городу.

Цель акции, по словам председателя Алтайского РСМ Виктории Черепановой в том, чтобы объединить всех горожан на основе идеи патриотизма и любви к малой Родине.

Виктория Черепанова,

председатель Алтайского РСМ:

Мы придумали такую простую, но в тоже время очень яркую акцию для того, чтобы поздравить наших земляков с юбилеем родного края и днем рождения города, "зарядить" всех праздничным позитивным настроением. Принять в ней участие достаточно просто – любой горожанин может получить наш фирменный стикер "Я люблю Барнаул", разместить его на одежде или автомобиле, сфотографировать и выложить с хештегом #ЯЛЮБЛЮБАРНАУЛ в социальные сети. Стикеров мы заготовили много, поэтому я думаю, что наклеек хватит всем неравнодушным барнаульцам. Мы будем следить за самыми яркими и интересными фотографиями с хештегом и, непосредственно, в сам День города обязательно отметим лучших авторов памятными подарками.

Сама стикер-акция стартует с субботы, 26 августа и продлится в ежедневном режиме вплоть до 17 сентября. Получить стикеры "Я люблю Барнаул" можно будет также в офисе Алтайской краевой организации "Российский Союз Молодежи" (адрес офиса: ул. Юрина, 204, каб. 6, режим работы - в будни с 9.00 до 18.00 часов).