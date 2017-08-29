Кобзон рассказал о состоянии здоровья сатирика Михаила Задорнова

Российский певец, депутат Госдумы Иосиф Кобзон, говоря о состоянии сатирика Михаила Задорнова, признался, что он умирает.
Кобзон разоткровенничался после заявления администрации сайта "Миротворец" о том, что онкозаболевания самого певца, а также артиста Задорнова связаны с их патриотической позицией. Депутат назвал администраторов сайта "скотами".
"А что касается Задорнова. Да, он умирает. Умирает талантливейший артист", — сказал эстрадный певец, отметив, что, по словам авторов проекта "Миротворец", эта кара ждет и его. "Да это вас всех, негодяев, ждет, и ждет обязательно! Вы же пресмыкающиеся перед властью, вы — американские марионетки", — эмоционально высказался Кобзон, пишут Дни.ру.
Медики диагностировали Михаилу Задорнову рак мозга, заболевание оказалось неизлечимым, пишет ura.ru.
Ранее сообщалось, что писатель Михаил Задорнов собирается посетить шаманскую деревню на Алтае. Он рассчитывает, что чистый горный воздух, травы, медитации и звуки шаманских бубнов помогут ему одолеть недуг.
21 июля Михаилу Задорнову исполнилось 69 лет. Лечиться он уехал в Германию. Там ему провели необходимые процедуры, включая химиотерапию.
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