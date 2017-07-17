Кобзон разозлился на вопрос о свадьбе дочери судьи за $2 миллиона

Депутат Госдумы, народный артист СССР Иосиф Кобзон в беседе с радиостанцией "Говорит Москва" раскритиковал журналистов за вопрос о своем выступлении на свадьбе дочери краснодарской судьи. Ранее 16 июля сообщалось, что мероприятие обошлось в 2 миллиона долларов.
"Какое вам дело до свадьбы? А вы не хотите узнать, простыня была наутро с красными пятнами или нет?" — возмутился Кобзон.
"Что за хамство вообще такое — вмешиваться в семью! Какой резонанс? Дурная история, дурные журналисты, которые только и ищут дерьмо всякое и гадости", — добавил артист.
Накануне СМИ сообщали, что свадьба дочери краснодарской судьи прошла в Galich Hall — самого статусного заведения Краснодара. По информации КП, помимо Кобзона гостей развлекали Николай Басков, Валерий Меладзе и Вера Брежнева. Отмечалось, что звезды получили за свои выступления около 400 тысяч евро.
Молодоженам — по некоторым данным, избранником дочери судьи Краснодарского краевого суда стал сотрудник регионального управления Следственного комитета — подарили автомобиль Bentley.
Мать невесты Елена Хахалева, как уточнял адвокат Сергей Жорин, является членом президиума краевого суда и заместителем председателя. Судя по сведениям о ее доходах за прошлый год, за отчетный период судья заработала 2,6 миллиона рублей (около 220 тысяч в месяц). Также Хахалева владеет дачным и приусадебным участками и домом площадью 66 квадратных метров. При этом информации о заработке ее супруга в справке нет, отмечает Lenta.ru.
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