Кобзон решил развивать туризм в ЛНР и ДНР

В Госдуме РФ на выставке "Индустриальное наследие Донбасса" представят проект создания "постиндустриального ландшафтно-рекреационного заповедника" на территории самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), сообщает РБК, ссылаясь на проект описания мероприятия.
Организатором выставки, как уточняет РБК, является депутат от "Единой России", певец Иосиф Кобзон, который неоднократно посещал Донецк и Луганск.
Он предлагает превратить в музеи разрушенные шахты Донбасса, так как, по его словам, "нависшая угроза уничтожения объектов индустриального наследия по своим масштабам сравнима с недавними событиями в городе Пальмира". Со временем здесь планируется создать туристический кластер, пишет polit.ru.
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