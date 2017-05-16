Кобзон решил развивать туризм в ЛНР и ДНР

Организатором выставки, как уточняет РБК, является депутат от "Единой России", певец Иосиф Кобзон, который неоднократно посещал Донецк и Луганск.

Он предлагает превратить в музеи разрушенные шахты Донбасса, так как, по его словам, "нависшая угроза уничтожения объектов индустриального наследия по своим масштабам сравнима с недавними событиями в городе Пальмира". Со временем здесь планируется создать туристический кластер, пишет polit.ru.