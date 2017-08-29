Когда тебе не страшно, что писать, чтобы поскорее продать товар

Люди щепетильные, стеснительные и совестливые, наверное, с трудом уживаются в маркетинге. Они бы такое точно не написали бы. Хотя, кто их тихие омуты знает.

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