Когда вспоминать тех, кто в аду и зачем на Троицу устилать пол травой

1 Что такое Троица-Пятидесятница?

Если говорить простыми словами, то Троица - это Бог-отец, Иисус Христос - сын Божий и Святой Дух. Бог открывал себя людям постепенно: в ветхозаветное время знали только о Боге-Отце, после рождения Иисуса Христа узнали о его единородном сыне, а в день сошествия Святого Духа узнали о третьем лице — Святом Духе.

Но двойное название праздника говорит о том, что у него дохристианские истоки, так как Пасху отмечали и до рождения Иисуса Христа. И на 50-й день у евреев был великий праздник Пятидесятницы в память Синайского законодательства.

Это последний праздник Цветной Триоди. Он завершает весенний цикл в череде церковных торжеств и через неделю после него начинается Петров пост.