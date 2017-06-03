Когда вспоминать тех, кто в аду и зачем на Троицу устилать пол травой

Большой православный праздник будет отмечать христианский мир 4 июня. Это день Святой Троицы, а так как отмечается он всегда на 50-й день после Пасхи, то его еще называют Пятидесятница. Он входит в число двенадцати важнейших и всегда отмечается в воскресенье.
Если говорить простыми словами, то Троица - это Бог-отец, Иисус Христос - сын Божий и Святой Дух. Бог открывал себя людям постепенно: в ветхозаветное время знали только о Боге-Отце, после рождения Иисуса Христа узнали о его единородном сыне, а в день сошествия Святого Духа узнали о третьем лице — Святом Духе.
Но двойное название праздника говорит о том, что у него дохристианские истоки, так как Пасху отмечали и до рождения Иисуса Христа. И на 50-й день у евреев был великий праздник Пятидесятницы в память Синайского законодательства.
Это последний праздник Цветной Триоди. Он завершает весенний цикл в череде церковных торжеств и через неделю после него начинается Петров пост.
Все ученики Иисуса Христа вместе с Божией Матерью сидели на 50-й день после воскресения Христова в одной горнице, в Иерусалиме. И тут раздался шум, задул ветер, а на каждом из апостолов явился язык пламени.
Как оказалось позже после этого они исполнились Святого Духа, научились говорить на всех языках и смогли повсеместно прославлять Бога, единого по существу, и троичного в лицах — Отца, Сына и Святого Духа. До этого они были малограмотными рыбаками и простыми трудягами, а потом смогли покорить весь мир. Причем, сделать это не не оружием, не силой, не красноречием, не своей образованностью, а евангельской проповедью.
В день Святой Троицы все православные храмы украшают зелеными ветками. На пол часто стелят свежескошенную траву, а по у икон ставят букеты из березовых веток и цветов. С одной стороны, эта традиция связана с обычаями ветхозаветной церкви, когда праотец Авраам принимал странников под зелеными ветвями - в тени старого дуба.
С другой стороны, свежая зелень - это символ обновления, знак духовной весны, обновления жизни во славу православия и единения с Богом.
У праздника Троицы один день предпразднства и шесть дней попразднства. Перед самим торжеством, в субботу, проходит всенощное богослужение. Это особая служба во время которой впервые после Пасхи читаются коленопреклонные молитвы. В них верующие просят о дарах Святого Духа и молятся за усопших. На коленях стоят все - и верующие, и священник.
Считается, что только в этот день в году можно просить у Бога за души тех, кто находится в аду.
Накануне Троицы верующие отмечают троицкую родительскую субботу. В этот день посещают могилы и молятся за мертвых.
А сразу после Троицы, в 2017 году это 5 июня, будет еще один праздник - Духов день.
В Евангелии говорится, что много лет назад именно на Троицу тысячи человек согласились принять крещение. Это послужило тому. что следующий день (он называется Духов день) стал называться днем рождения христианской церкви. В этот день говорят, что "земля именинница" и церковь тоже.
На Троицу нет поста. В пищу разрешено употреблять и мясное, и молочное. А впереди "сплошная седмица", то есть неделя без особенных ограничений в еде. Только со следующего понедельника у верующих начнется Петров Пост. Он продлится до 12 июля.
В селах часто к празднику украшали березы атласными лентами, а девушки плели венки из цветов и трав и развешивали по дому. В некоторых регионах на Троицу, также как и на Пасху, красили яйца. Только в зеленый цвет.
В этот день и следующий после него запрещалось работать на земле. что-то садить или копать.
Зато именно в Троицу обращали особенное внимание на погоду.
Считалось, что если в этот день пойдет дождь, то год будет урожайным. Если же была жаркая и сухая погода, то на хороший урожай не расчитывали.
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