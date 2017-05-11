Кого вы наказываете или почему не надо запрещать продажу алкоголя на праздники

Андрей Никитин, издатель.

Хочу высказаться по поводу ограничения продажи алкоголя барнаульцам в праздники. И я вовсе не про то, чтобы эти ограничения отменить. Я про то, как они работают.

Традиционно на День Победы или в день рождения Барнаула мэрия приписывает ограничить продажу спиртного. То есть, по идее, купить водки или вина в такие дни можно только в кафе: розницу просят алкогольной продукцией не торговать. Приказать им нельзя, но попросить можно.

Торговцы соглашаются и не продают. Правда, не все, но крупные и средние игроки рынка идут навстречу мэрии. По сути, это должно сократить количество пьяных на улицах... Но они откуда-то там все равно берутся.

И, судя по виду тех, кто попадается в такие дни мне, это вовсе не те люди, которые делают заранее запасы спиртного. За них эти запасы уже сделали заботливые люди: сердобольные владельцы пивных "разливаек" и отзывчивые фармацевты.

Первые (самые сердобольные из пивняков) давным-давно "имели в виду" федеральную, краевую и городскую власти, вместе взятые, продавая пиво хоть утром, хоть вечером, хоть 9 мая. Они игнорируют все эти смешные запреты, выдавая просто бутылку с пивом без крышки.

И все это знают.

У вторых (а тут почти все отзывчивые фармацевты, в своей жизни встречал только одну аптеку, которая официально отказывалась продавать бутыльки со спиртным) все равно находятся декалитры, разлитые по "фунфырикам".

Были еще и хозмаги. Но тут якобы после отравлений "Боярышником" навели порядок. Однако откуда-то все эти "мерзавчики" все равно всплывают.

Вот и получается, что к салюту пьяных в хлам достаточно, при этом непонятно: с кем же все-таки бились городские власти с помощью своего ограничения? Людям, отдающим деньги сердобольным пивнякам и отзывчивым фармацевтам, вряд ли по карману водка за 300 рублей и дороже. Ну да, пиво нынче тоже недешево. Но оно ведь есть в продаже, а коньяка нет.

Это борьба в пользу тех продавцов спиртного, которые под той или иной уловкой (медицинские ли, хозяйственные ли нужды или организация псевдобара) плевали на все ограничения городских властей?

И поймите меня правильно, я вовсе не за то, чтобы разрешить. Раз уж решили ограничивать — ограничивайте. Но почему бы не ограничить вообще всем? Вы ведь как-то умеете убеждать продовольственные магазины, разве трудно так же убедить и остальных игроков рынка? А то как-то, правда, получается, игра в ворота пивных и аптекарей. А при этом алкаши по городу все равно слоняются.