Коксохимики России познакомились с опытом Алтай-Кокса. Фото: Архив фото компании "Алтай-Кокс". Коксохимики России познакомились с опытом Алтай-Кокса. Фото: Архив фото компании "Алтай-Кокс". Коксохимики России познакомились с опытом Алтай-Кокса. Фото: Архив фото компании "Алтай-Кокс". Коксохимики России познакомились с опытом Алтай-Кокса. Фото: Архив фото компании "Алтай-Кокс". Коксохимики России познакомились с опытом Алтай-Кокса. Фото: Архив фото компании "Алтай-Кокс". Коксохимики России познакомились с опытом Алтай-Кокса. Фото: Архив фото компании "Алтай-Кокс". Коксохимики России познакомились с опытом Алтай-Кокса. Фото: Архив фото компании "Алтай-Кокс". Коксохимики России познакомились с опытом Алтай-Кокса. Фото: Архив фото компании "Алтай-Кокс". Коксохимики России познакомились с опытом Алтай-Кокса. Фото: Архив фото компании "Алтай-Кокс". Коксохимики России познакомились с опытом Алтай-Кокса. Фото: Архив фото компании "Алтай-Кокс". Коксохимики России познакомились с опытом Алтай-Кокса. Фото: Архив фото компании "Алтай-Кокс". Коксохимики России познакомились с опытом Алтай-Кокса. Фото: Архив фото компании "Алтай-Кокс". Коксохимики России познакомились с опытом Алтай-Кокса. Фото: Архив фото компании "Алтай-Кокс". Коксохимики России познакомились с опытом Алтай-Кокса. Фото: Архив фото компании "Алтай-Кокс". Коксохимики России познакомились с опытом Алтай-Кокса. Фото: Архив фото компании "Алтай-Кокс". Коксохимики России познакомились с опытом Алтай-Кокса. Фото: Архив фото компании "Алтай-Кокс". Коксохимики России познакомились с опытом Алтай-Кокса. Фото: Архив фото компании "Алтай-Кокс". Коксохимики России познакомились с опытом Алтай-Кокса. Фото: Архив фото компании "Алтай-Кокс". Коксохимики России познакомились с опытом Алтай-Кокса. Фото: Архив фото компании "Алтай-Кокс". Коксохимики России познакомились с опытом Алтай-Кокса. Фото: Архив фото компании "Алтай-Кокс".

В мероприятии приняли участие представители ЕВРАЗ ЗСМК, "Уральской стали", Кемеровского "Кокса", Магнитогорского металлургического комбината, Новолипецкого металлургического комбината, Губахинского коксохимзавода, Северстали, Мечел-кокса.

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Гости познакомились с производством Алтай-Кокса. Они побывали на объектах, которые соответствуют их сфере деятельности: в лабораториях, на коксовых батареях, в углеподготовительном цехе и цехе химулавливания.

Особый интерес вызвала уникальная коксовая батарея №5. Как отметили участники Школы, по конструктивным свойствам ей до сих пор нет аналогов в России. Воплощенные в ней технические решения достойны широкого применения на других предприятиях страны.

Один из дней Межзаводской школы участники посвятили докладам и дискуссиям о совершенствовании технологий коксохимического производства. Сотрудники Алтай-Кокса рассказали о новых методах обеспечения газоплотности дверей коксовых батарей, о внедрении современного оборудования для оценки качества сырья и готовой продукции в отделе технического контроля.

Алтай-Кокс был стартовой площадкой для Межзаводской школы коксохимиков. Следующий этап мероприятия пройдет на металлургических комбинатах Новокузнецка и Кемерово.

Межзаводские школы проводятся при поддержке Корпорации производителей черных металлов с 2000 года. Специалисты-коксохимики обмениваются опытом, разрабатывают и внедряют новые технологии для повышения эффективности работы, качества продукции и конкурентоспособности отечественных предприятий металлургии.

Справка

Алтай-Кокс (входит в Группу НЛМК) – одно из крупнейших коксохимических предприятий России. Производственные мощности предприятия составляют 4,4 млн т кокса в сухом весе в год. Компания выпускает также широкий спектр высококачественной химической продукции.

Больше информации на сайте Алтай-Кокса.