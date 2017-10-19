Количество пользователей Портала госуслуг в Алтайском крае достигло 900 тысяч

Число зарегистрированных пользователей Портала госуслуг в Алтайском крае составило 900 тыс. человек. Об этом сообщил губернатор Александр Карлин на форуме "Открытые инновации" в Москве, говорится на сайте краевого правительства.
С начала 2017 года количество пользователей Портала из Алтайского края увеличилось на треть. По итогам 2016 года их было около 600 тыс. человек. Алтайский край занимает 22 место в России по количеству региональных госуслуг, которые заказывают в электронной форме, и 20 место — по числу федеральных. В регионе действует 561 центр обслуживания, где можно подтвердить личность пользователя в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА). Общий уровень информатизации Алтайского края по итогам 2016 года составил 92,2%.
По словам Александра Карлина, несмотря на аграрную специализацию Алтайского края, цифровая экономика для региона — это реальность.
Александр Карлин,
губернатор Алтайского края:
Мы ее (цифровую экономику — прим. altapress.ru) рассматриваем не только как составную, очень значимую часть инноваций в сельском хозяйстве, промышленности, в инфраструктуре. Сегодня цифра присутствует везде: и в госуправлении, и в социальной сфере. В Алтайском крае значительную часть государственных и муниципальных услуг оказывают в современном формате. Количество жителей Алтайского края, зарегистрированных на Портале госуслуг, — 900 тысяч человек. Это для нас не предел, мы будем продолжать эту работу и дальше. С учетом того, что значительная часть населения нашего региона проживает в сельской местности, предоставление госуслуг в электронном виде более удобно и доступно. Это позволяет экономить и время, и силы, и средства. Поэтому наши специалисты, принимающие участие в форуме, внимательно изучат все его материалы.
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