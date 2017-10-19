Количество пользователей Портала госуслуг в Алтайском крае достигло 900 тысяч

С начала 2017 года количество пользователей Портала из Алтайского края увеличилось на треть. По итогам 2016 года их было около 600 тыс. человек. Алтайский край занимает 22 место в России по количеству региональных госуслуг, которые заказывают в электронной форме, и 20 место — по числу федеральных. В регионе действует 561 центр обслуживания, где можно подтвердить личность пользователя в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА). Общий уровень информатизации Алтайского края по итогам 2016 года составил 92,2%.

По словам Александра Карлина, несмотря на аграрную специализацию Алтайского края, цифровая экономика для региона — это реальность.

Александр Карлин,

губернатор Алтайского края: