Коллапс с "ВИМ-авиа": что нужно делать, чтобы не наступить на те же грабли

На минувшей неделе в Россию возвращались рейсы с задержкой в несколько дней. Проблема коснулась десятков тысяч пассажиров. Власти пытаются понять, кто виноват и что делать, чтобы подобного не случилось в будущем.

По поводу "кто виноват" возбуждено уголовное дело, владелец "ВИМ-Авиа" скрылся, а министр транспорта получил выговор от президента. Проблему начали решать всем миром: денег на заправку бортов "ВИМ-Авиа" выделили из Резервного фонда правительства, в воздух подняли самолеты спецотряда "Россия", "Аэрофлоту" поручили вывозить пассажиров "ВИМ-Авиа" за собственный счет с обещанием позже компенсировать затраты через "взаиморасчеты с отраслью". Не конкретизируя. Эксперты предположили, что крупнейшему перевозчику могут, например, продлить срок пользования маршрутной сетью "Трансаэро".

Но все это было сделано не сразу, а только через несколько дней после того, как стало понятно, что случился коллапс. Власти уже заговорили о том, что будет сделано, чтобы не допустить подобного вновь. В частности, готовится законопроект, в котором будут прописаны новые критерии финансовой устойчивости перевозчиков. Старым "ВИМ-Авиа" соответствовала полностью, о чем президенту заявил министр Соколов, после чего и получил выговор: "Что же это тогда за критерии?"

Гендиректор консалтинговой компании ИНФОМОСТ Борис Рыбак уверен, что Росавиация пользовалась практически безупречной системой оценок рисков авиаперевозчиков. Безупречной с точки зрения прогнозирования среднесрочных и долгосрочных рисков. Резкие локальные осложнения, по мнению эксперта, нельзя прописать ни в одной системе.

Борис Рыбак,

гендиректор консалтинговой компании ИНФОМОСТ:

Де-факто все авиакомпании должны поставщикам услуг. Вопрос — на какой срок и как они договариваются, но это уже предмет моментальных коммерческих договоренностей, которые в этой методике, конечно, учитывать нельзя. Они, как показывает практика, могут быть критическими факторами. Отрасль находится просто на грани нерентабельности. Это означает, что эту голодную зиму, а зима всегда голодная для авиакомпаний, еще кто-нибудь не переживет.

С тем, что проблемы "ВИМ-Авиа" было сложно заметить, согласны далеко не все эксперты. И теперь Росавиация рапортует о том, что общая кредиторская задолженность авиакомпании составляет около 10 млрд рублей.

Научный сотрудник Института экономики транспорта и транспортной политики ВШЭ Федор Борисов отметил, что в отрасли к "ВИМ-Авиа" уже давно относились как к весьма неустойчивой компании.

Банкротство для рыночной экономики процесс нормальный — это факт, однако проходить он может по-разному. Задача властей сделать так, чтобы в отрасли авиаперевозок компании банкротились без десятков тысяч пассажиров, застрявших в разных странах. Что делать? Власти решили взять на вооружение способ, обкатанный в других отраслях. Аркадий Дворкович заявил, что в новом законопроекте может быть прописано создание нового фонда страхования. Ранее глава Росавиации заявлял, что отчисления в размере хотя бы десяти рублей с каждого авиабилета позволят создать фонд на миллиард.

Федор Борисов,

научный сотрудник Института экономики транспорта и транспортной политики НИУ ВШЭ:

Это, наверное, более справедливо, чем просто тратить бюджетные деньги на вывоз пассажиров, которые застряли где-то, потому что, в общем, наверное, более справедливо, если пассажиры оплачивают пассажиров, нежели, чем люди, которые вообще никогда не летают на самолете, потому что бюджет — он наш общий, и эти деньги могут быть потрачены на что-то иное. Поэтому в этом смысле эта мера лучше. Надо понимать, что это в любом случае ляжет определенным финансовым бременем на пассажиров, соответственно, это скажется на стоимости билета, даже если сравнительно небольшая сумма, в этом смысле эта мера лучшая из плохих.

Когда обанкротился Air Berlin, правительство Германии тут же предоставило перевозчику кредит на 150 млн евро. Как писала немецкая пресса, за месяц до выборов Меркель не рискнула бросить более миллиона пассажиров. Люди полетели по запланированным маршрутам, но госпожу канцлер незамедлительно обвинили в том, что кредит выдан незаконно. Жалобу в антимонопольное ведомство подала, в частности, компания Ryanair, пишет bfm.ru.

Справка

Следственный комитет России сообщил, что совладельцы авиакомпании "ВИМ-Авиа" Рашид и Светлана Мурсекаевы поспешно покинули страну, и по имеющейся у следствия информации, находятся за границей.

Основной владелец "ВИМ-Авиа" — не Рашид Мурсекаев, а его жена Светлана (99%). Правда, люди, имевшие деловые контакты с Мурсекаевым, говорят, что никогда не видели его жену, возможно, она — домохозяйка.

27 сентября президент РФ Владимир Путин объявил о неполном служебном соответствии вице-премьеру Аркадию Дворковичу и министру транспорта Максиму Соколову. Причиной стала ситуация с авиакомпанией "ВИМ-Авиа.

Задержки рейсов авиакомпании "ВИМ-Авиа" стали тотальными в конце прошлой недели, когда компании перестали отпускать топливо. В выходные из-за долгов за топливо более чем на 500 млн руб. из Домодедово не смогли вовремя вылететь 20 рейсов "ВИМ-Авиа", в понедельник задержаны еще 28 рейсов, в том числе на курорты, в Китай и на Дальний Восток.

Однако "первый звонок" о будущих проблемах начался еще 29 мая, когда в начале высокого летнего сезоны тысячи туристов не могли улететь по заранее купленным билетам. Ситуацию "разрулили". До осеннего коллапса.

Смерть "ВИМ-авиа" предсказывали уже много лет, умение владельца Рашида Мурсекаева выживать удивляет, говорят почти все собеседники "Ведомостей" в авиатранспортной отрасли. У многих еще большее недоумение вызывает, почему Росавиация (регулятор с огромными полномочиями) не остановила "ВИМ-авиа" этой весной и летом, когда компания задержала под 200 рейсов и резко сократила чартерную программу, отчего в отпуск не полетели 100 000 россиян.

Общая кредиторская задолженность авиакомпании "ВИМ-Авиа", заявившей о прекращении чартерных перевозок, составляет около 7 млрд рублей, заявил глава Росавиации Александр Нерадько, выступая в Госдуме.

28 сентября Госкорпорация "Агентство по страхованию вкладов" объявила об отзыве искового заявления о банкротстве ООО "Авиакомпания "ВИМ-Авиа" за долги. Учитывая возникшую социальную напряжённость, связанную с деятельностью ООО "Авиакомпания "ВИМ-Авиа", конкурсный управляющий банком принял решение обратиться в суд с ходатайством о возвращении заявления до определения позиции правительства. Данные действия позволят соблюсти законные интересы граждан и принять наиболее эффективные решения для всех участников ликвидационного процесса".