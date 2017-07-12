Команда "Алтай-Кокса" стала серебряным призером спартакиады НЛМК

Спартакиада включала соревнования по семи видам спорта: мини-футбол, пляжный волейбол, гиревой спорт, плавание, легкая атлетика, пулевая и стендовая стрельба. Сборная команда Алтай-Кокса приняла участие во всех заявленных состязаниях.

Алтайские спортсмены заняли второе место в легкой атлетике и пулевой стрельбе, третье – в плавании. Стали бесспорными лидерами в гиревом спорте.

В общем командном зачете "Алтай-Кокс" занял второе место, поднявшись на ступеньку выше по сравнению с результатом прошлого года. Третье место – у спортсменов Стойленского горно-обогатительного комбината. Абсолютным победителем спартакиады стала команда Новолипецкого металлургического комбината.

Справка

"Алтай-Кокс" (входит в Группу НЛМК) – одно из крупнейших коксохимических предприятий России. Производственные мощности предприятия составляют 4,4 млн т кокса в сухом весе в год. Компания выпускает также широкий спектр высококачественной химической продукции.

Больше информации на сайте "Алтай-Кокса".

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