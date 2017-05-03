Команда Кудрина завершила работу над стратегией развития России. Подробности

Об этом Кудрин рассказал в интервью ТАСС.

Основные положения будут представлены лично президенту. Конкретики пока нет, Кудрин попросил подождать до конца мая. Тем не менее, он объяснил, откуда взять деньги, будет ли конкурентна российская экономика, и предположил, каким будет курс рубля.

Стратегия состоит из приоритетов и проектов. Главные приоритеты: люди, технологии и госуправление. Задача, которая была поставлена президентом, — достижение темпов роста выше среднемировых, то есть 3,5% или выше. Это очень сложная задача, но она решаема. Это должен быть период вложений в человека.

"Это реально другое, более внимательное отношение к человеку, начиная с его рождения, школьного, дошкольного возраста, в части развития его способностей, в части обучения новым навыкам работы в меняющемся мире. Такого еще не было в российской истории. Нужно будет не только напитывать людей знаниями, а создавать у них навыки, с которыми они всю жизнь будут более успешными, эффективными и результативными. Открытие талантов или способностей — важнейшая задача, но на это нужно будет затратить намного больше денег", — сказал глава Центра стратегических разработок (ЦСР).

В ближайшие шесть лет потребуется в несколько раз больше программистов для процессов цифровизации всех отраслей. Россия пока к этому не готова.

Кудрин сохранил свой прогноз: цена на нефть будет двигаться в диапазоне 40-60 долларов за баррель в ближайшие четыре-пять лет. "Это будет период установления нового равновесия. Даже если цена уйдет ниже 40 долларов, то мы спокойно сможем выполнять уровень расходов, исчисляемый при 45 долларах. При нынешней цене на нефть рубль немного ослабнет, может быть, чуть больше 60 рублей за доллар. Я думаю, что при нынешней цене около 56 долларов за баррель курс рубля мог бы быть чуть слабее. Если этот уровень цены на нефть сохранится, то курс немного ослабнет", — прогнозирует Кудрин.

По словам главы ЦСР, стратегия должна стать документом, объединяющим разные слои населения. "Она должна быть востребована страной… Стратегия — это политический документ, президент должен ее полностью разделять, поэтому он, может быть, что-то добавит или что-то исключит", — отметил Кудрин.

Ранее, выступая на форуме в Красноярске, Кудрин назвал российскую экономику "старой скрипучей машиной, которая заезжает не туда", пишет bfm.ru.