"Коммерсантъ" назвал возможную причину авиаудара РФ по турецким войскам в Сирии

Самолеты ВКС России действовали в плановом режиме при налете на Эль-Баб, в результате которого погибли турецкие солдаты. Возможной причиной случившегося стали действия турецкого командования, сообщает "Коммерсантъ".
По информации издания, подготовка вылета в четверг проходила как обычно. Получив задание, самолеты вылетели с авиабазы Хмеймим в провинции Латакия, опознали цели в провинции Эль-Баб и сбросили бомбы "без критических отклонений". Об инциденте стало известно сразу после возвращения в Хмеймим, информацию сразу довели до высшего военно-политического руководства страны.
"Коммерсантъ" отмечает, что, судя по первой реакции Анкары, инцидент, в результате которого погибли трое турецких военных, не приведет к охлаждению отношений с Россией.
Ранее Генштаб Турции сообщил, что российская бомба попала по месту расположения турецких военных, убив троих и ранив 11 человек. Российская сторона назвала инцидент несчастным случаем, а Владимир Путин лично выразил соболезнования Реджепу Эрдогану.
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