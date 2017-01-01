"Коммерсантъ" назвал возможную причину авиаудара РФ по турецким войскам в Сирии

По информации издания, подготовка вылета в четверг проходила как обычно. Получив задание, самолеты вылетели с авиабазы Хмеймим в провинции Латакия, опознали цели в провинции Эль-Баб и сбросили бомбы "без критических отклонений". Об инциденте стало известно сразу после возвращения в Хмеймим, информацию сразу довели до высшего военно-политического руководства страны.

"Коммерсантъ" отмечает, что, судя по первой реакции Анкары, инцидент, в результате которого погибли трое турецких военных, не приведет к охлаждению отношений с Россией.

Ранее Генштаб Турции сообщил, что российская бомба попала по месту расположения турецких военных, убив троих и ранив 11 человек. Российская сторона назвала инцидент несчастным случаем, а Владимир Путин лично выразил соболезнования Реджепу Эрдогану.