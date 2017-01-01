"Коммерсантъ": В России появилась законная схема отмывания денег

В России появилась защищенная "со всех сторон" законом схема вывода денег с участием судебных приставов, сообщает "Коммерсантъ". В Центробанке заявили, что о существовании схемы знают, но никак повлиять на это пока не могут.
Как рассказали участники банковского рынка, суть схемы состоит в том, что два юридических лица — резидент и нерезидент — договариваются о взыскании долга через третейские суды или мировые соглашения. Истец-нерезидент требует погасить долг, а ответчик-резидент соглашается с требованием. Получив после суда исполнительный лист, нерезидент обращается в Федеральную службу судебных приставов, которые начинают производство. Средства перечисляются взыскателю на счет в иностранном банке.
В Центробанке заявили, что знают о существовании схемы. В 2016 году сумма исков, имеющих признаки подобной схемы, в судах составила 37 миллиардов рублей, а сумма отдельных взысканий варьируется от 0,4 миллиарда рублей до 6 миллиардов.
"Технически эта схема не нарушает закон, суды и ФССП действуют строго в рамках своей компетенции, а банки формально не имеют оснований для того, чтобы расценивать операцию как подозрительную и противодействовать ее проведению, так как речь идет о судебном решении. Первопричина — отсутствие у судов полномочий проверять суть сделок между кредитором и должником, а также реальность деятельности этих компаний", — отметил представитель регулятора.
В Федеральной службе судебных приставов отметили, что вопросы о попытках пресечения подобных схем "не находятся в компетенции" службы.
В Центробанке предлагают издать положение, которое позволит банкам квалифицировать операции, проводимые в рамках данной схемы, как подозрительные, и проявлять повышенное внимание ко всем операциям такого клиента.
Отметим, что схема с использованием судебных решений не новая. Именно суды были ключевым элементом так называемой молдавской схемы хищения и вывода из России средств, широко использовавшейся в 2010-2013 годах. В Молдавии оформлялась фиктивная задолженность российской коммерческой структуры перед местной компанией, которая подавала в молдавский суд заявление о вынесении судебного приказа по взысканию долга с фирмы и с подставного лица--гражданина Молдавии, который выступал как солидарный ответчик. В рамках "молдавской" схемы из России было выведено более $20 млрд.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.