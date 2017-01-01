"Коммерсантъ": В России появилась законная схема отмывания денег

Как рассказали участники банковского рынка, суть схемы состоит в том, что два юридических лица — резидент и нерезидент — договариваются о взыскании долга через третейские суды или мировые соглашения. Истец-нерезидент требует погасить долг, а ответчик-резидент соглашается с требованием. Получив после суда исполнительный лист, нерезидент обращается в Федеральную службу судебных приставов, которые начинают производство. Средства перечисляются взыскателю на счет в иностранном банке.

В Центробанке заявили, что знают о существовании схемы. В 2016 году сумма исков, имеющих признаки подобной схемы, в судах составила 37 миллиардов рублей, а сумма отдельных взысканий варьируется от 0,4 миллиарда рублей до 6 миллиардов.

"Технически эта схема не нарушает закон, суды и ФССП действуют строго в рамках своей компетенции, а банки формально не имеют оснований для того, чтобы расценивать операцию как подозрительную и противодействовать ее проведению, так как речь идет о судебном решении. Первопричина — отсутствие у судов полномочий проверять суть сделок между кредитором и должником, а также реальность деятельности этих компаний", — отметил представитель регулятора.

В Федеральной службе судебных приставов отметили, что вопросы о попытках пресечения подобных схем "не находятся в компетенции" службы.

В Центробанке предлагают издать положение, которое позволит банкам квалифицировать операции, проводимые в рамках данной схемы, как подозрительные, и проявлять повышенное внимание ко всем операциям такого клиента.

Отметим, что схема с использованием судебных решений не новая. Именно суды были ключевым элементом так называемой молдавской схемы хищения и вывода из России средств, широко использовавшейся в 2010-2013 годах. В Молдавии оформлялась фиктивная задолженность российской коммерческой структуры перед местной компанией, которая подавала в молдавский суд заявление о вынесении судебного приказа по взысканию долга с фирмы и с подставного лица--гражданина Молдавии, который выступал как солидарный ответчик. В рамках "молдавской" схемы из России было выведено более $20 млрд.