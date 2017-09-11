Многомиллионные долги барнаульцев перед УК "Доверие" купила жительница Новосибирска

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Сегодня, 19:00.
Потребитель

Коммунальные долги населения перед известной барнаульской управляющей компании "Доверие" купила на торгах жительница Новосибирска, следует из протокола итогов торгов, опубликованного 6 сентября. Это означает, что всем, кто имеет задолженность перед этой УК, поступят требования погасить долги. В алтайской "Ассоциации по защите прав заемщиков" пояснили: исполнять эти обязательства должник имеет право только после того, как ему предоставят доказательства переуступки долга.

Весёлый ЖКХ.
Весёлый ЖКХ. Фото: опубликовано на klikabol.mirtesen.ru.

Конкурсный управляющий УК "Доверие", признанной банкротом в октябре 2015 года, выставил на торги старую задолженность населения по коммунальным платежам перед этой УК в сумме 21,3 млн рублей. Начальная цена "дебиторки" — 400 тыс. рублей.

На аукцион заявились два физлица (жители Новосибирска и Бийска) и одно юрлицо ("СНОК-инвест"). А победителем стала Анастасия Петрова из Новосибирска. Право требовать с населения задолженность перед УК "Доверие" она купила за 1,06 млн рублей.

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Покупка на торгах права требования от населения их старых коммунальных долгов перед управляющими компаниями-банкротами — обычная практика. Только в 2017 году фирмы и физлица купили задолженность граждан перед УК "Южком" (1057 лицевых счетов), "ЖЭУ-47 (Строитель)" (1133) и УК "ЖЭУ-30" (524).

Право требования долга приобретается обычно за небольшие (или относительно небольшие) суммы. Так, долг перед "Южкомом" в 15,3 млн рублей приобрела барнаульская фирма "Альфа и омега" за 766,7 тыс. рублей (5% от общей суммы). 10-миллионный долг перед ЖЭУ-47 купила "ФинансГрупп" за 1,4 млн рублей (14%), четырехмиллионный долг перед "ЖЭУ№7" достался барнаульцу Станиславу Благовидову за 807 тыс. рублей.

А затем гражданам-должникам предъявляется требование уплатить долги. Что надо знать, если к вам обращается гражданин или фирма, которые приобрели право требования? Об этом рассказал эксперт ОНФ и исполнительный редактор информационно портала алтайской "Ассоциации по защите прав заемщиков" Игорь Нестеров.

Право на сомнение

Уступка долга регулируется Гражданским кодексом РФ, пояснил Игорь Нестеров. Общие правила об уступке требования содержатся в главе 24 ГК РФ: "Перемена лиц в обязательстве". В случае с управляющей компанией для должника (жильца) изменяется лишь лицо в договоре. Сам договор на поставку услуг и их оплату остается прежним.

Что важно при этом?

  1. Управляющая компания   передает другому лицу права в том объеме и на тех условиях, которые существовали к моменту перехода права (ст. 384 ГК РФ), т.е. суть уступки требования - перемена лиц, а не изменение объема прав и обязанностей сторон.
  2. Должник вправе не исполнять обязательство новому  лицу до предоставления доказательств перехода к нему требования (п. 1 статьи 385 ГК РФ). То есть  у него есть право на сомнение. Он имеет право убедиться в том, что права на его обязательства действительно переданы конкретному взыскателю. 
  3. Должник должен быть надлежащим образом уведомлен первоначальным кредитором о передачи прав на его обязательства.

Какие документы должно предъявить новое лицо в договоре?

  1. Письмо должнику от управляющей компании о переходе права истребования долга  с указанием полного наименования и адреса нового лица, договоров, расчётом сумм долга и отказом прежнего лица от дальнейших требований/претензий в связи с переуступкой прав.
  2.  Договор переуступки прав (цессии) между  УК  и взыскателем – все листы.
  3. Выписку из ЕГРЮЛ о регистрации нового   лица - не старше одного месяца.
  4. Выписку из Устава  взыскателя  – листы с перечнем видов деятельности.
  5. Перечень контактных лиц взыскателя с указанием ФИО, должности, полномочий и контактных данных (как минимум рабочий адрес и телефон).
  6. Претензию с формулировкой требований и обоснованием их правомочности.
  7. Приложения к претензии – подробный расчёт суммы требований и документы, подтверждающие все составляющие расчёта и обоснованность требований. Все документы должны быть представлены  либо в виде оригиналов, либо в виде копий, заверенных круглой печатью нового лица, ФИО и подписью сотрудника с указанием даты копии.
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