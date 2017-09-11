Многомиллионные долги барнаульцев перед УК "Доверие" купила жительница Новосибирска

Конкурсный управляющий УК "Доверие", признанной банкротом в октябре 2015 года, выставил на торги старую задолженность населения по коммунальным платежам перед этой УК в сумме 21,3 млн рублей. Начальная цена "дебиторки" — 400 тыс. рублей.

На аукцион заявились два физлица (жители Новосибирска и Бийска) и одно юрлицо ("СНОК-инвест"). А победителем стала Анастасия Петрова из Новосибирска. Право требовать с населения задолженность перед УК "Доверие" она купила за 1,06 млн рублей.

Покупка на торгах права требования от населения их старых коммунальных долгов перед управляющими компаниями-банкротами — обычная практика. Только в 2017 году фирмы и физлица купили задолженность граждан перед УК "Южком" (1057 лицевых счетов), "ЖЭУ-47 (Строитель)" (1133) и УК "ЖЭУ-30" (524).

Право требования долга приобретается обычно за небольшие (или относительно небольшие) суммы. Так, долг перед "Южкомом" в 15,3 млн рублей приобрела барнаульская фирма "Альфа и омега" за 766,7 тыс. рублей (5% от общей суммы). 10-миллионный долг перед ЖЭУ-47 купила "ФинансГрупп" за 1,4 млн рублей (14%), четырехмиллионный долг перед "ЖЭУ№7" достался барнаульцу Станиславу Благовидову за 807 тыс. рублей.

А затем гражданам-должникам предъявляется требование уплатить долги. Что надо знать, если к вам обращается гражданин или фирма, которые приобрели право требования? Об этом рассказал эксперт ОНФ и исполнительный редактор информационно портала алтайской "Ассоциации по защите прав заемщиков" Игорь Нестеров.

Право на сомнение

Уступка долга регулируется Гражданским кодексом РФ, пояснил Игорь Нестеров. Общие правила об уступке требования содержатся в главе 24 ГК РФ: "Перемена лиц в обязательстве". В случае с управляющей компанией для должника (жильца) изменяется лишь лицо в договоре. Сам договор на поставку услуг и их оплату остается прежним.

Что важно при этом?

Управляющая компания передает другому лицу права в том объеме и на тех условиях, которые существовали к моменту перехода права (ст. 384 ГК РФ), т.е. суть уступки требования - перемена лиц, а не изменение объема прав и обязанностей сторон. Должник вправе не исполнять обязательство новому лицу до предоставления доказательств перехода к нему требования (п. 1 статьи 385 ГК РФ). То есть у него есть право на сомнение. Он имеет право убедиться в том, что права на его обязательства действительно переданы конкретному взыскателю. Должник должен быть надлежащим образом уведомлен первоначальным кредитором о передачи прав на его обязательства.

Какие документы должно предъявить новое лицо в договоре?