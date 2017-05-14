"Коммунальный рай без клопов". Глава Камня-на-Оби спел в клипе о своем городе

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Сегодня, 11:04.
Жизнь

На видеохостинге YouTube появился клип, посвященный Камню-на-Оби. Песня положена на мотив композиции "Город — мечта" группы "Танцы минус". Один из куплетов в клипе исполнил глава Каменского района Федор Найден. Эксцентричный политик, которого называют алтайским Трампом подошел к своему фрагменту не без юмора и в одной из строчек упомянул клопов.

Федор Найден спел в клипе про Камень-на-Оби. Фото: скрин youtube.com.
Федор Найден спел в клипе про Камень-на-Оби. Фото: скрин youtube.com.

В клипе Найден спел следующий фрагмент:

Звезд на небе мало, 

Но это не беда

Здесь мы все исправим быстро

Будет точно красота.

Электричество, газ, телефон, водопровод,

Коммунальный рай без клопов и забот.

Остальные фрагменты в песне исполняют женщины, которые, судя по теме куплетов, имеют отношение к культуре.

Клип заканчивается титрами "Камень-на-Оби — город, удобный для жизни".

Отметим, что в Камне-на-Оби видеоролики записывают не только чиновники. Так, два месяца назад на YouTube появился клип от местных сотрудников ГИБДД, которые решили поздравить женщин с 8 марта. В ролике они сами не поют, но танцуют под песню Барбары Стрейзанд. А потом составляют из машин поздравление "с 8 марта".

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