"Коммунальный рай без клопов". Глава Камня-на-Оби спел в клипе о своем городе

Федор Найден спел в клипе про Камень-на-Оби. Фото: скрин youtube.com. Федор Найден спел в клипе про Камень-на-Оби. Фото: скрин youtube.com.

В клипе Найден спел следующий фрагмент:

Звезд на небе мало, Но это не беда Здесь мы все исправим быстро Будет точно красота. Электричество, газ, телефон, водопровод, Коммунальный рай без клопов и забот.

Остальные фрагменты в песне исполняют женщины, которые, судя по теме куплетов, имеют отношение к культуре.

Клип заканчивается титрами "Камень-на-Оби — город, удобный для жизни".

Отметим, что в Камне-на-Оби видеоролики записывают не только чиновники. Так, два месяца назад на YouTube появился клип от местных сотрудников ГИБДД, которые решили поздравить женщин с 8 марта. В ролике они сами не поют, но танцуют под песню Барбары Стрейзанд. А потом составляют из машин поздравление "с 8 марта".