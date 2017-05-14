"Коммунальный рай без клопов". Глава Камня-на-Оби спел в клипе о своем городе

На видеохостинге YouTube появился клип, посвященный Камню-на-Оби. Песня положена на мотив композиции "Город — мечта" группы "Танцы минус". Один из куплетов в клипе исполнил глава Каменского района Федор Найден. Эксцентричный политик, которого называют алтайским Трампом подошел к своему фрагменту не без юмора и в одной из строчек упомянул клопов.
В клипе Найден спел следующий фрагмент:
Звезд на небе мало,
Но это не беда
Здесь мы все исправим быстро
Будет точно красота.
Электричество, газ, телефон, водопровод,
Коммунальный рай без клопов и забот.
Остальные фрагменты в песне исполняют женщины, которые, судя по теме куплетов, имеют отношение к культуре.
Клип заканчивается титрами "Камень-на-Оби — город, удобный для жизни".
Отметим, что в Камне-на-Оби видеоролики записывают не только чиновники. Так, два месяца назад на YouTube появился клип от местных сотрудников ГИБДД, которые решили поздравить женщин с 8 марта. В ролике они сами не поют, но танцуют под песню Барбары Стрейзанд. А потом составляют из машин поздравление "с 8 марта".
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