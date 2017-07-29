Коммунисты готовы захватить власть в двух городах Алтайского края

Сегодня у коммунистов по четыре депутата в Барнауле, Бийске и Рубцовске. По мнению, Марии Прусаковой, в Барнауле в силу более стабильного положения "Единой России" и меньшей концентрации протестного настроения ситуация вряд ли значительно изменится. А вот в Бийске и Рубцовске расклад сил в парламентах по итогам выборов может измениться кардинально.

Мария Прусакова,

первый секретарь крайкома КПРФ:

Есть все шансы, что КПРФ победит "Единую Россию" на выборах. Это наша цель. Активная работа в муниципалитетах велась весь последний год. В Бийске и Рубцовске у нас самый финансово малочисленный ресурс, мы принципиально отказались от платных кандидатов, и теперь мы идем на выборы гордые и без денег. Несмотря на это, проведенная нами работа дает нам все шансы заручиться серьезной поддержкой жителей Бийска и Рубцовска. В Бийске тем более есть серьезный конфликт во власти. Кандидаты от КПРФ готовы взять власть в Бийске и Рубцовске и навести там порядок.

Прусакова также отметила, что в партии серьезно пересмотрели отношение к отбору кандидатов-одномандатников. Их это заставила сделать ситуация в Камне-на-Оби, где в 20016 году кандидаты от "Справедливой России" выиграли большинство мест в парламентах города и Каменского района, но не смогли удержать власть — большая часть их депутатов перешли в "Единую Россию".

Мария Прусакова,

первый секретарь крайкома КПРФ:

Раньше мы считали большой победой, если выдвинутый нами кандидат выигрывал. Но сегодня мы понимаем, что могут быть провокации, когда через выдвижение кандидатов от КПРФ будут проходить представители других интересов и уходить в другие партии.

Первый секретарь крайкома прокомментировала и возможность выдвижения кандидата от КПРФ на пост главы.

Мария Прусакова,

первый секретарь крайкома КПРФ:

Руководство отдельно взятым муниципалитетом представителем оппозиции — вопрос, конечно, сложный. Так или иначе, попадая туда, коммунист не имеет полномочий и ресурсов для решения абсолютно всех вопросов. Любому главе можно закрутить гайки в виде ограничения финансирования, и муниципалитет станет жить хуже, чем до выборов. Но опыт Новосибирска и Иркутска показывает, что в принципе достаточно не воровать, и уже это может качественно сказаться на жизни города.

Называть фамилии возможных претендентов на пост глав Прусакова отказалась.