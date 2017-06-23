Коммунисты призывают сократить новогодние каникулы, но добавить еще один праздник

Члены партии КПРФ выступили с инициативой сделать выходными днями в обязательном порядке только 31 декабря, 1 и 7 января. Зато к списку выходных они хотят добавить 7 ноября – день Великой Октябрьской революции и 18 марта - день воссоединения Крыма с Россией. Этот праздник предлагают назвать Днем воссоединения русских земель, пишет РИА Новости.
Что касается 31 декабря, то инициаторы проекта считают, что выходной в этот день даст возможность "спокойно подготовиться к встрече Нового года без затрат рабочего времени". А отмена каникул, на их взгляд, также имеет свои плюсы. Если сейчас из-за длительных выходных в начале года россияне "остаются без зарплаты", то потом можно будет этого избежать
От имени КПРФ во главе с лидером фракции Геннадием Зюгановым этот законопроект внесли в Госдуму. Как на него отреагируют другие депутаты, пока неясно.
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