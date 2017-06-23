Коммунисты призывают сократить новогодние каникулы, но добавить еще один праздник

Что касается 31 декабря, то инициаторы проекта считают, что выходной в этот день даст возможность "спокойно подготовиться к встрече Нового года без затрат рабочего времени". А отмена каникул, на их взгляд, также имеет свои плюсы. Если сейчас из-за длительных выходных в начале года россияне "остаются без зарплаты", то потом можно будет этого избежать

От имени КПРФ во главе с лидером фракции Геннадием Зюгановым этот законопроект внесли в Госдуму. Как на него отреагируют другие депутаты, пока неясно.