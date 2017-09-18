В минувшую субботу состоялся долгожданный конкурс "Мисс Барнаул – 2017", традиционно он проходил в рамках празднования Дня города. Открытие конкурса состоялось в историческом центре города "барнаульском Арбате", а финал и награждение победительниц прошли на пл.Сахарова, где собралось более 10 000 человек.
"Авиафлот" выступил генеральным партнером конкурса "Мисс Барнаул-2017". Фото: архив группы компаний "Авиафлот".
"Авиафлот" выступил генеральным партнером конкурса "Мисс Барнаул-2017". Фото: архив группы компаний "Авиафлот".
"Авиафлот" выступил генеральным партнером конкурса "Мисс Барнаул-2017". Фото: архив группы компаний "Авиафлот".
"Авиафлот" выступил генеральным партнером конкурса "Мисс Барнаул-2017". Фото: архив группы компаний "Авиафлот".
"Авиафлот" выступил генеральным партнером конкурса "Мисс Барнаул-2017". Фото: архив группы компаний "Авиафлот".
"Авиафлот" выступил генеральным партнером конкурса "Мисс Барнаул-2017". Фото: архив группы компаний "Авиафлот".
"Авиафлот" выступил генеральным партнером конкурса "Мисс Барнаул-2017". Фото: архив группы компаний "Авиафлот".
"Авиафлот" выступил генеральным партнером конкурса "Мисс Барнаул-2017". Фото: архив группы компаний "Авиафлот".
"Авиафлот" выступил генеральным партнером конкурса "Мисс Барнаул-2017". Фото: архив группы компаний "Авиафлот".
"Авиафлот" выступил генеральным партнером конкурса "Мисс Барнаул-2017". Фото: архив группы компаний "Авиафлот".
"Авиафлот" выступил генеральным партнером конкурса "Мисс Барнаул-2017". Фото: архив группы компаний "Авиафлот".
"Авиафлот" выступил генеральным партнером конкурса "Мисс Барнаул-2017". Фото: архив группы компаний "Авиафлот".
"Авиафлот" выступил генеральным партнером конкурса "Мисс Барнаул-2017". Фото: архив группы компаний "Авиафлот".
"Авиафлот" выступил генеральным партнером конкурса "Мисс Барнаул-2017". Фото: архив группы компаний "Авиафлот".
"Авиафлот" выступил генеральным партнером конкурса "Мисс Барнаул-2017". Фото: архив группы компаний "Авиафлот".
"Авиафлот" выступил генеральным партнером конкурса "Мисс Барнаул-2017". Фото: архив группы компаний "Авиафлот".
"Авиафлот" выступил генеральным партнером конкурса "Мисс Барнаул-2017". Фото: архив группы компаний "Авиафлот".
"Авиафлот" выступил генеральным партнером конкурса "Мисс Барнаул-2017". Фото: архив группы компаний "Авиафлот".
"Авиафлот" выступил генеральным партнером конкурса "Мисс Барнаул-2017". Фото: архив группы компаний "Авиафлот".
"Авиафлот" выступил генеральным партнером конкурса "Мисс Барнаул-2017". Фото: архив группы компаний "Авиафлот".
"Авиафлот" выступил генеральным партнером конкурса "Мисс Барнаул-2017". Фото: архив группы компаний "Авиафлот".
"Авиафлот" выступил генеральным партнером конкурса "Мисс Барнаул-2017". Фото: архив группы компаний "Авиафлот".
"Авиафлот" выступил генеральным партнером конкурса "Мисс Барнаул-2017". Фото: архив группы компаний "Авиафлот".
"Авиафлот" выступил генеральным партнером конкурса "Мисс Барнаул-2017". Фото: архив группы компаний "Авиафлот".
"Авиафлот" выступил генеральным партнером конкурса "Мисс Барнаул-2017". Фото: архив группы компаний "Авиафлот".
"Авиафлот" выступил генеральным партнером конкурса "Мисс Барнаул-2017". Фото: архив группы компаний "Авиафлот".
"Авиафлот" выступил генеральным партнером конкурса "Мисс Барнаул-2017". Фото: архив группы компаний "Авиафлот".
"Авиафлот" выступил генеральным партнером конкурса "Мисс Барнаул-2017". Фото: архив группы компаний "Авиафлот".
"Авиафлот" выступил генеральным партнером конкурса "Мисс Барнаул-2017". Фото: архив группы компаний "Авиафлот".
"Авиафлот" выступил генеральным партнером конкурса "Мисс Барнаул-2017". Фото: архив группы компаний "Авиафлот".
"Авиафлот" выступил генеральным партнером конкурса "Мисс Барнаул-2017". Фото: архив группы компаний "Авиафлот".
"Авиафлот" выступил генеральным партнером конкурса "Мисс Барнаул-2017". Фото: архив группы компаний "Авиафлот".
"Авиафлот" выступил генеральным партнером конкурса "Мисс Барнаул-2017". Фото: архив группы компаний "Авиафлот".
"Авиафлот" выступил генеральным партнером конкурса "Мисс Барнаул-2017". Фото: архив группы компаний "Авиафлот".
"Авиафлот" выступил генеральным партнером конкурса "Мисс Барнаул-2017". Фото: архив группы компаний "Авиафлот".
"Авиафлот" выступил генеральным партнером конкурса "Мисс Барнаул-2017". Фото: архив группы компаний "Авиафлот".
"Авиафлот" выступил генеральным партнером конкурса "Мисс Барнаул-2017". Фото: архив группы компаний "Авиафлот".
"Авиафлот" выступил генеральным партнером конкурса "Мисс Барнаул-2017". Фото: архив группы компаний "Авиафлот".
"Авиафлот" выступил генеральным партнером конкурса "Мисс Барнаул-2017". Фото: архив группы компаний "Авиафлот".
"Авиафлот" выступил генеральным партнером конкурса "Мисс Барнаул-2017". Фото: архив группы компаний "Авиафлот".
"Авиафлот" выступил генеральным партнером конкурса "Мисс Барнаул-2017". Фото: архив группы компаний "Авиафлот".
"Авиафлот" выступил генеральным партнером конкурса "Мисс Барнаул-2017". Фото: архив группы компаний "Авиафлот".
"Авиафлот" выступил генеральным партнером конкурса "Мисс Барнаул-2017". Фото: архив группы компаний "Авиафлот".
"Авиафлот" выступил генеральным партнером конкурса "Мисс Барнаул-2017". Фото: архив группы компаний "Авиафлот".
"Авиафлот" выступил генеральным партнером конкурса "Мисс Барнаул-2017". Фото: архив группы компаний "Авиафлот".
"Авиафлот" выступил генеральным партнером конкурса "Мисс Барнаул-2017". Фото: архив группы компаний "Авиафлот".
"Авиафлот" выступил генеральным партнером конкурса "Мисс Барнаул-2017". Фото: архив группы компаний "Авиафлот".
"Авиафлот" выступил генеральным партнером конкурса "Мисс Барнаул-2017". Фото: архив группы компаний "Авиафлот".
"Авиафлот" выступил генеральным партнером конкурса "Мисс Барнаул-2017". Фото: архив группы компаний "Авиафлот".
"Авиафлот" выступил генеральным партнером конкурса "Мисс Барнаул-2017". Фото: архив группы компаний "Авиафлот".
"Авиафлот" выступил генеральным партнером конкурса "Мисс Барнаул-2017". Фото: архив группы компаний "Авиафлот".
"Авиафлот" выступил генеральным партнером конкурса "Мисс Барнаул-2017". Фото: архив группы компаний "Авиафлот".
Крупнейшей туристической компании "Авиафлот" посчастливилось выступить генеральным партнером этого мероприятия. Прекрасные сотрудницы в форме "стюардесс" знакомили собравшихся гостей с туристическими услугами и фотографировались со всеми желающими. Предлагаем ознакомиться с фотоотчетом и найти свое фото.
Справка
Уже сегодня в группе компании Авиафлот открыты продажи туров на зимний сезон 2017-2018! Акция распространяется на туры в Таиланд, Вьетнам, Индию, Доминикану и другие популярные направления. При раннем бронировании есть реальная возможность приобрести туры в 1,5 - 2 раза дешевле, чем "горящие туры". К примеру цена тура в Тайланд на сегодня составляет от 30 тысяч.
Летайте и отдыхайте вместе с компанией Авиафлот!
Цифра
- 95 000 авиабилетов/в год
- 27 000 ж/д билетов/ в год
- 10 000 проданных туров в год
- "Авиафлот" 20 лет на туристическом рынке Алтайского края
Сайт компании: www.aviaflot.ru
Телефон: +7 (3852) 22-66-66
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