"Авиафлот" выступил генеральным партнером конкурса "Мисс Барнаул-2017". Фото: архив группы компаний "Авиафлот". "Авиафлот" выступил генеральным партнером конкурса "Мисс Барнаул-2017". Фото: архив группы компаний "Авиафлот". "Авиафлот" выступил генеральным партнером конкурса "Мисс Барнаул-2017". Фото: архив группы компаний "Авиафлот". "Авиафлот" выступил генеральным партнером конкурса "Мисс Барнаул-2017". Фото: архив группы компаний "Авиафлот". "Авиафлот" выступил генеральным партнером конкурса "Мисс Барнаул-2017". Фото: архив группы компаний "Авиафлот". "Авиафлот" выступил генеральным партнером конкурса "Мисс Барнаул-2017". Фото: архив группы компаний "Авиафлот". "Авиафлот" выступил генеральным партнером конкурса "Мисс Барнаул-2017". Фото: архив группы компаний "Авиафлот". "Авиафлот" выступил генеральным партнером конкурса "Мисс Барнаул-2017". Фото: архив группы компаний "Авиафлот". "Авиафлот" выступил генеральным партнером конкурса "Мисс Барнаул-2017". Фото: архив группы компаний "Авиафлот". "Авиафлот" выступил генеральным партнером конкурса "Мисс Барнаул-2017". Фото: архив группы компаний "Авиафлот". "Авиафлот" выступил генеральным партнером конкурса "Мисс Барнаул-2017". Фото: архив группы компаний "Авиафлот". "Авиафлот" выступил генеральным партнером конкурса "Мисс Барнаул-2017". Фото: архив группы компаний "Авиафлот". "Авиафлот" выступил генеральным партнером конкурса "Мисс Барнаул-2017". Фото: архив группы компаний "Авиафлот". "Авиафлот" выступил генеральным партнером конкурса "Мисс Барнаул-2017". Фото: архив группы компаний "Авиафлот". "Авиафлот" выступил генеральным партнером конкурса "Мисс Барнаул-2017". Фото: архив группы компаний "Авиафлот". "Авиафлот" выступил генеральным партнером конкурса "Мисс Барнаул-2017". Фото: архив группы компаний "Авиафлот". "Авиафлот" выступил генеральным партнером конкурса "Мисс Барнаул-2017". Фото: архив группы компаний "Авиафлот". "Авиафлот" выступил генеральным партнером конкурса "Мисс Барнаул-2017". Фото: архив группы компаний "Авиафлот". "Авиафлот" выступил генеральным партнером конкурса "Мисс Барнаул-2017". Фото: архив группы компаний "Авиафлот". "Авиафлот" выступил генеральным партнером конкурса "Мисс Барнаул-2017". Фото: архив группы компаний "Авиафлот". "Авиафлот" выступил генеральным партнером конкурса "Мисс Барнаул-2017". Фото: архив группы компаний "Авиафлот". "Авиафлот" выступил генеральным партнером конкурса "Мисс Барнаул-2017". Фото: архив группы компаний "Авиафлот". "Авиафлот" выступил генеральным партнером конкурса "Мисс Барнаул-2017". Фото: архив группы компаний "Авиафлот". "Авиафлот" выступил генеральным партнером конкурса "Мисс Барнаул-2017". Фото: архив группы компаний "Авиафлот". "Авиафлот" выступил генеральным партнером конкурса "Мисс Барнаул-2017". Фото: архив группы компаний "Авиафлот". "Авиафлот" выступил генеральным партнером конкурса "Мисс Барнаул-2017". Фото: архив группы компаний "Авиафлот". "Авиафлот" выступил генеральным партнером конкурса "Мисс Барнаул-2017". Фото: архив группы компаний "Авиафлот". "Авиафлот" выступил генеральным партнером конкурса "Мисс Барнаул-2017". Фото: архив группы компаний "Авиафлот". "Авиафлот" выступил генеральным партнером конкурса "Мисс Барнаул-2017". Фото: архив группы компаний "Авиафлот". "Авиафлот" выступил генеральным партнером конкурса "Мисс Барнаул-2017". Фото: архив группы компаний "Авиафлот". "Авиафлот" выступил генеральным партнером конкурса "Мисс Барнаул-2017". Фото: архив группы компаний "Авиафлот". "Авиафлот" выступил генеральным партнером конкурса "Мисс Барнаул-2017". Фото: архив группы компаний "Авиафлот". "Авиафлот" выступил генеральным партнером конкурса "Мисс Барнаул-2017". Фото: архив группы компаний "Авиафлот". "Авиафлот" выступил генеральным партнером конкурса "Мисс Барнаул-2017". Фото: архив группы компаний "Авиафлот". "Авиафлот" выступил генеральным партнером конкурса "Мисс Барнаул-2017". Фото: архив группы компаний "Авиафлот". "Авиафлот" выступил генеральным партнером конкурса "Мисс Барнаул-2017". Фото: архив группы компаний "Авиафлот". "Авиафлот" выступил генеральным партнером конкурса "Мисс Барнаул-2017". Фото: архив группы компаний "Авиафлот". "Авиафлот" выступил генеральным партнером конкурса "Мисс Барнаул-2017". Фото: архив группы компаний "Авиафлот". "Авиафлот" выступил генеральным партнером конкурса "Мисс Барнаул-2017". Фото: архив группы компаний "Авиафлот". "Авиафлот" выступил генеральным партнером конкурса "Мисс Барнаул-2017". Фото: архив группы компаний "Авиафлот". "Авиафлот" выступил генеральным партнером конкурса "Мисс Барнаул-2017". Фото: архив группы компаний "Авиафлот". "Авиафлот" выступил генеральным партнером конкурса "Мисс Барнаул-2017". Фото: архив группы компаний "Авиафлот". "Авиафлот" выступил генеральным партнером конкурса "Мисс Барнаул-2017". Фото: архив группы компаний "Авиафлот". "Авиафлот" выступил генеральным партнером конкурса "Мисс Барнаул-2017". Фото: архив группы компаний "Авиафлот". "Авиафлот" выступил генеральным партнером конкурса "Мисс Барнаул-2017". Фото: архив группы компаний "Авиафлот". "Авиафлот" выступил генеральным партнером конкурса "Мисс Барнаул-2017". Фото: архив группы компаний "Авиафлот". "Авиафлот" выступил генеральным партнером конкурса "Мисс Барнаул-2017". Фото: архив группы компаний "Авиафлот". "Авиафлот" выступил генеральным партнером конкурса "Мисс Барнаул-2017". Фото: архив группы компаний "Авиафлот". "Авиафлот" выступил генеральным партнером конкурса "Мисс Барнаул-2017". Фото: архив группы компаний "Авиафлот". "Авиафлот" выступил генеральным партнером конкурса "Мисс Барнаул-2017". Фото: архив группы компаний "Авиафлот". "Авиафлот" выступил генеральным партнером конкурса "Мисс Барнаул-2017". Фото: архив группы компаний "Авиафлот". "Авиафлот" выступил генеральным партнером конкурса "Мисс Барнаул-2017". Фото: архив группы компаний "Авиафлот".

Крупнейшей туристической компании "Авиафлот" посчастливилось выступить генеральным партнером этого мероприятия. Прекрасные сотрудницы в форме "стюардесс" знакомили собравшихся гостей с туристическими услугами и фотографировались со всеми желающими. Предлагаем ознакомиться с фотоотчетом и найти свое фото.

Справка

Уже сегодня в группе компании Авиафлот открыты продажи туров на зимний сезон 2017-2018! Акция распространяется на туры в Таиланд, Вьетнам, Индию, Доминикану и другие популярные направления. При раннем бронировании есть реальная возможность приобрести туры в 1,5 - 2 раза дешевле, чем "горящие туры". К примеру цена тура в Тайланд на сегодня составляет от 30 тысяч.

Летайте и отдыхайте вместе с компанией Авиафлот!

Цифра

95 000 авиабилетов/в год

27 000 ж/д билетов/ в год

10 000 проданных туров в год

"Авиафлот" 20 лет на туристическом рынке Алтайского края

Сайт компании: www.aviaflot.ru

Телефон: +7 (3852) 22-66-66



































































































