Компания HeadHunter рассказала, как правильно нанимать на работу ИТ-специалистов

Информационный партнер Алтайского регионального ИТ-Форума компания HeadHunter (hh.ru) рассказала, как правильно нанимать на работу ИТ-специалистов.
Служба исследований сайта HeadHunter провела опрос среди ИТ-специалистов российских компаний и выяснила, что именно раздражает их в описаниях вакансий, поведении рекрутеров и как потенциальный работодатель может произвести наиболее приятное первое впечатление.
Сфера ИТ сейчас остается одной из немногих, где балом правят не работодатели, а соискатели: поиск ИТ-специалиста, как правило, затягивается, а кандидаты не всегда охотно идут на контакт. Так как же поступить, чтобы с самого начала не оттолкнуть потенциального нового сотрудника?
Служба исследований сайта HeadHunter провела опрос ИТ-специалистов и выяснила:
- что обязательно нужно указывать в вакансиях для ИТ-специалиста,
- что ни в коем случае не стоит делать рекрутеру при найме ИТ-специалиста,
- на что в первую очередь обращают внимание ИТ-специалисты, придя в компанию на собеседование,
- как заинтересовать молодых ИТ-специалистов,
- где и как искать хороших ИТ-специалистов.
Так, например, по результатам исследования выяснилось, что сама по себе компания и хорошие условия труда – не гарантия привлечения ИТ-специалистов: большинство из них (83%) предпочтут интересный проект в неизвестной компании, чем работу в крупной компании над неинтересным проектом (17%).
Полные результаты исследования смотрите на официальном сайте Алтайского регионального ИТ-Форума.
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