Компания HeadHunter рассказала, как правильно нанимать на работу ИТ-специалистов

Служба исследований сайта HeadHunter провела опрос среди ИТ-специалистов российских компаний и выяснила, что именно раздражает их в описаниях вакансий, поведении рекрутеров и как потенциальный работодатель может произвести наиболее приятное первое впечатление.

Сфера ИТ сейчас остается одной из немногих, где балом правят не работодатели, а соискатели: поиск ИТ-специалиста, как правило, затягивается, а кандидаты не всегда охотно идут на контакт. Так как же поступить, чтобы с самого начала не оттолкнуть потенциального нового сотрудника?

Служба исследований сайта HeadHunter провела опрос ИТ-специалистов и выяснила:

что обязательно нужно указывать в вакансиях для ИТ-специалиста,

что ни в коем случае не стоит делать рекрутеру при найме ИТ-специалиста,

на что в первую очередь обращают внимание ИТ-специалисты, придя в компанию на собеседование,

как заинтересовать молодых ИТ-специалистов,

где и как искать хороших ИТ-специалистов.

Так, например, по результатам исследования выяснилось, что сама по себе компания и хорошие условия труда – не гарантия привлечения ИТ-специалистов: большинство из них (83%) предпочтут интересный проект в неизвестной компании, чем работу в крупной компании над неинтересным проектом (17%).

Полные результаты исследования смотрите на официальном сайте Алтайского регионального ИТ-Форума.