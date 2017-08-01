Компания "Ренессанс-Косметик" организовала в барнаульском парке салон красоты

"Ренессанс-Косметик" организовала в барнаульском парке салон красоты. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru "Ренессанс-Косметик" организовала в барнаульском парке салон красоты. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru "Ренессанс-Косметик" организовала в барнаульском парке салон красоты. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru "Ренессанс-Косметик" организовала в барнаульском парке салон красоты. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru "Ренессанс-Косметик" организовала в барнаульском парке салон красоты. Фото: архив ООО "Ренессанс Косметик". "Ренессанс-Косметик" организовала в барнаульском парке салон красоты. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru "Ренессанс-Косметик" организовала в барнаульском парке салон красоты. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru "Ренессанс-Косметик" организовала в барнаульском парке салон красоты. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru "Ренессанс-Косметик" организовала в барнаульском парке салон красоты. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru

Стилист по прическам Евгения Петрова рассказывала и показывала жительницам города, как быстро и просто можно создать эффектный образ с потрясающими локонами, модными косами и пучком, которые популярны этим летом. Мастер-класс с профессиональным парикмахером прошел во время конкурса красоты "Мисс Лето" 25 июля.

Компания "Реннесанс-Косметик" выступила генеральным партнером мероприятия, организованного издательским домом "Алтапресс". Спонсор подготовил несколько развлекательных площадок для гостей, среди которых был также конкурс по стрельбе из водных пистолетиков.

В течение вечера на территории комплекса открытых бассейнов "Пляж" работала стойка с продукцией компании.

Гости мероприятия активно интересовались косметическими линейками "Ренессанс Косметик" и консультировались со специалистами. В конце мастер-класса каждой девушке подарили шампунь для волос "Травы Алтая".