Компания "Ренессанс-Косметик" организовала в барнаульском парке салон красоты

689
Сегодня, 09:34.
Новости компаний

В барнаульском парке-спорта им. А. Смертина компания "Ренессанс-Косметик" организовала интересный мастер-класс по созданию экспресс-укладок.

"Ренессанс-Косметик" организовала в барнаульском парке салон красоты. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru
"Ренессанс-Косметик" организовала в барнаульском парке салон красоты. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru
"Ренессанс-Косметик" организовала в барнаульском парке салон красоты. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru
"Ренессанс-Косметик" организовала в барнаульском парке салон красоты. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru
"Ренессанс-Косметик" организовала в барнаульском парке салон красоты. Фото: архив ООО "Ренессанс Косметик".
"Ренессанс-Косметик" организовала в барнаульском парке салон красоты. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru
"Ренессанс-Косметик" организовала в барнаульском парке салон красоты. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru
"Ренессанс-Косметик" организовала в барнаульском парке салон красоты. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru
"Ренессанс-Косметик" организовала в барнаульском парке салон красоты. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru

Стилист по прическам Евгения Петрова рассказывала и показывала жительницам города, как быстро и просто можно создать эффектный образ с потрясающими локонами, модными косами и пучком, которые популярны этим летом. Мастер-класс с профессиональным парикмахером прошел во время конкурса красоты "Мисс Лето" 25 июля.

"Ренессанс-Косметик" организовала в барнаульском парке салон красоты.
"Ренессанс-Косметик" организовала в барнаульском парке салон красоты.

Компания "Реннесанс-Косметик" выступила генеральным партнером мероприятия, организованного издательским домом "Алтапресс". Спонсор подготовил несколько развлекательных площадок для гостей, среди которых был также конкурс по стрельбе из водных пистолетиков.

Финал летнего конкурса красоты "Мисс Лето".
Финал летнего конкурса красоты "Мисс Лето".

В течение вечера на территории комплекса открытых бассейнов "Пляж" работала стойка с продукцией компании.

"Ренессанс-Косметик" организовала в барнаульском парке салон красоты.
"Ренессанс-Косметик" организовала в барнаульском парке салон красоты.

Гости мероприятия активно интересовались косметическими линейками "Ренессанс Косметик" и консультировались со специалистами. В конце мастер-класса каждой девушке подарили шампунь для волос "Травы Алтая".

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Новости партнеров