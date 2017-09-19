Компания "Ренессанс Косметик" приняла участие в праздновании Дня города

День города. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru День города. Фото: архив ООО "Ренессанс Косметик". День города. Фото: архив ООО "Ренессанс Косметик". День города. Фото: архив ООО "Ренессанс Косметик". День города. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru День города. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru День города. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru День города. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru День города. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru

Специально для девушек был организован мастер-класс по созданию экспресс-укладок. Стилист по прическам Татьяна Веревкина рассказывала и показывала жительницам города, как быстро и просто можно создать интересный образ с модными косами, выразительными локонами и эффектным пучком. Желающих сделать модную прическу и стать еще красивее было настолько много, что рядом со стилистом по прическам образовалась настоящая очередь. На протяжении мастер-класса стилист давала девушкам рекомендации по уходу за волосами, одной из которых является использование шампуней и бальзамов "Травы Алтая", содержащих в основе натуральные компоненты-экстракты алтайских трав. Самым активным участницам мастер-класса посчастливилось получить эти средства в подарок.

В течение дня гости праздника активно фотографировались на фоне баннера "Ренессанс Косметик" и выкладывали фото в социальных сетях. Также ведущий мероприятия разыграл среди барнаульцев подарочные наборы – горожане отвечали на вопросы викторины о компании.

Кроме того, компания представила на площадке мероприятия свои самые популярные линейки товаров по уходу за кожей и волосами: "Травы Алтая", Endemica, Eсotherapy, "Аура чистоты", Shalet, а также бытовую химию Brand и новинку – бесфосфатный порошок "Лотос", который стал лауреатом конкурса "Лучший алтайский товар" в 2017 году. Барнаульцы активно интересовались товарами "Ренессанс Косметик" и работой интернет-магазина renshop.ru, в котором можно приобрести понравившийся продукт онлайн напрямую от производителя.

Гости интерактивной площадки "Ренессанс Косметик" получили массу положительных эмоций, заряд отличного настроения и окунулись в атмосферу праздника.

ООО "Ренессанс Косметик". ОГРН 1022201380541. Юридический адрес: 656922 г.Барнаул, ул.Звездная 15-б.