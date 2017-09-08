Компания SpaceX запустила на орбиту секретный корабль Boeing X-37

Пуск осуществлен в интересах ВВС США, в распоряжении которых имеются два Boeing X-37, и военные чередуют старты каждого из них.

More photos from today’s Falcon 9 launch and first stage landing → https://t.co/095WHWMtKp pic.twitter.com/TpFnWS9GI9 — SpaceX (@SpaceX) 7 сентября 2017 г.

SpaceX специально постаралась произвести пуск до того, как ураган "Ирма" достигнет космодрома. Вероятность старта оценивалась менее чем в 50%, пишет "Росбалт".

Пока цели полета Boeing X-37 неизвестны, однако считается, что корабль может быть нужен для отработки уничтожения космических спутников.

Falcon 9 and OTV-5 are vertical on Pad 39A Weather is 50% favorable for today’s ~5 launch window which opens at 9:50 a.m. EDT, 13:50 UTC. pic.twitter.com/wc9XyWVZ0E — SpaceX (@SpaceX) 7 сентября 2017 г.

X-37B — первый американский орбитальный самолет, на борту которого нет экипажа. Это уже пятый полет для X-37B. До этого беспилотник провел на орбите 700 дней, пишет "Новая газета".

Факт

Boeing X-37 способен выходить на орбиту и приземляться по той же схеме, что и аппараты серии Space Shuttle. Длина многоразового орбитального самолета — 8,83 метра.