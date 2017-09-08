Компания SpaceX запустила на орбиту секретный корабль Boeing X-37

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Сегодня, 17:20.
Жизнь

SpaceX запустила секретный корабль Boeing X-37 на среднетяжелой ракете Falcon 9 с пусковой площадки на мысе Канаверал.

Земля из космоса. МКС.
Земля из космоса. МКС. Фото: СС0.

Пуск осуществлен в интересах ВВС США, в распоряжении которых имеются два Boeing X-37, и военные чередуют старты каждого из них.

SpaceX специально постаралась произвести пуск до того, как ураган "Ирма" достигнет космодрома. Вероятность старта оценивалась менее чем в 50%, пишет "Росбалт".

Пока цели полета Boeing X-37 неизвестны, однако считается, что корабль может быть нужен для отработки уничтожения космических спутников.

X-37B — первый американский орбитальный самолет, на борту которого нет экипажа. Это уже пятый полет для X-37B. До этого беспилотник провел на орбите 700 дней, пишет "Новая газета".

Факт

Boeing X-37 способен выходить на орбиту и приземляться по той же схеме, что и аппараты серии Space Shuttle. Длина многоразового орбитального самолета — 8,83 метра.

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