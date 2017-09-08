Компания SpaceX запустила на орбиту секретный корабль Boeing X-37

SpaceX запустила секретный корабль Boeing X-37 на среднетяжелой ракете Falcon 9 с пусковой площадки на мысе Канаверал.
Пуск осуществлен в интересах ВВС США, в распоряжении которых имеются два Boeing X-37, и военные чередуют старты каждого из них.
More photos from today’s Falcon 9 launch and first stage landing → https://t.co/095WHWMtKp pic.twitter.com/TpFnWS9GI9— SpaceX (@SpaceX) 7 сентября 2017 г.
SpaceX специально постаралась произвести пуск до того, как ураган "Ирма" достигнет космодрома. Вероятность старта оценивалась менее чем в 50%, пишет "Росбалт".
Пока цели полета Boeing X-37 неизвестны, однако считается, что корабль может быть нужен для отработки уничтожения космических спутников.
Falcon 9 and OTV-5 are vertical on Pad 39A Weather is 50% favorable for today’s ~5 launch window which opens at 9:50 a.m. EDT, 13:50 UTC. pic.twitter.com/wc9XyWVZ0E— SpaceX (@SpaceX) 7 сентября 2017 г.
X-37B — первый американский орбитальный самолет, на борту которого нет экипажа. Это уже пятый полет для X-37B. До этого беспилотник провел на орбите 700 дней, пишет "Новая газета".
Факт
Boeing X-37 способен выходить на орбиту и приземляться по той же схеме, что и аппараты серии Space Shuttle. Длина многоразового орбитального самолета — 8,83 метра.
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