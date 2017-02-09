Кончита Вурст собирается отказаться от образа бородатой певицы

"У меня ощущение, что рождается новый образ. Как женщина с бородой я достиг всего, победив на "Евровидении". Больше я в ней не нуждаюсь", — заявил певец.

Нойвирт рассказал, что стал чаще сомневаться в себе, и именно поэтому он решил "попрощаться" с Кончитой и найти новый образ. На вопрос журналиста о том, что произойдет с Кончитой, когда Нойвирт выпустит свой второй альбом, он заявил: "Я должен убить ее".

Журналисты отмечают, что артист уже работает над "свежим" имиджем — в Instagram певца стали появляться фото в "мужском" образе.

Напомним, что Нойвирт стал известен после того, как победил на Евровидении в 2014 году.