Кончита Вурст собирается отказаться от образа бородатой певицы

Австрийский артист Томас Нойвирт, известный под псевдонимом Кончита Вурст, заявил о том, что намерен избавиться от образа бородатой женщины, которым он несколько лет эпатировал европейскую публику, пишет Welt am Sonntag.
"У меня ощущение, что рождается новый образ. Как женщина с бородой я достиг всего, победив на "Евровидении". Больше я в ней не нуждаюсь", — заявил певец.
Нойвирт рассказал, что стал чаще сомневаться в себе, и именно поэтому он решил "попрощаться" с Кончитой и найти новый образ. На вопрос журналиста о том, что произойдет с Кончитой, когда Нойвирт выпустит свой второй альбом, он заявил: "Я должен убить ее".
Журналисты отмечают, что артист уже работает над "свежим" имиджем — в Instagram певца стали появляться фото в "мужском" образе.
Helping Germany choose their @eurovision contestant in tonight’s national selection! 📺 Tune in @ 20:15 on ARD! 🌌 Like a satellite! 🚹 #OnepieceJumpsuit by @onepiece 👓 shades by @porschedesignofficial 👢 boots by @drmartensofficial 🙌🏻 #eurovision @eurovision_de #vorentscheid #unsersong #esc2017 #satellite #onesie #onepiece #boots #shades #majortom 👮🏻
Напомним, что Нойвирт стал известен после того, как победил на Евровидении в 2014 году.
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