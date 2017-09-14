Конфликт телеведущих: Соловьев внес в "черный список" Ивана Урганта

Ведущий "второй кнопки" Владимир Соловьев внес Ивана Урганта в черный список в своем микроблоге.
Соловьев заявил, что считает ведущего Первого канала Ивана Урганта талантливым человеком и относится к нему с симпатией, но речь в его шутке шла о телеканале-конкуренте, что считается неприемлемым в корпоративной этике, заявил он в эфире радиостанции "Вести FM".
Владимир Соловьев рассказал, почему решил ответить Ивану Урганту по телевидению, передает сайт kp.ru.
"Наезд был по телевизору! При этом на Москву-то я свой ответ не поставил (программа сначала выходит на восточные регионы страны) А Ваня вышел по всем "орбитам" . Видно, кто-то больно переживает уход ряда ведущих с Первого канала на телеканал "Россия".
Здесь Ургант — средство. То, что он сделал, неприемлемо. Обычно на телевидении так не делают. Это объявление войны. При этом у Урганта со мной были по-человечески хорошие отношения", — сказал он, пишет Газета.Ru.
Конфликт между телеведущими вспыхнул после того, как Иван Ургант пошутил о соловьином помете — так, по его мнению, могла бы называться программа на канале "Россия 1".
Соловьев в эфире своей передачи "Вечер с Владимиром Соловьевым" ответил на шутку Урганта, заявив, что тот не попадет в базу данных украинского сайта "Миротворец", так как "гаденько пошутил про меня".
Позже Соловьев заявил, что ему наплевать, будет ли Ургант реагировать на его выпады в эфире программы "Воскресный вечер", пишет "РГ".
Гриша Ургант — альтер эго Ивана Урганта — опубликовал в Twitter скриншот, на котором продемонстрировал, что Соловьев добавил его в черный список.
Друзья , у меня горе 😂😂😂😂😂 pic.twitter.com/Z9NnFvtQi9— GRISHA (@GrishkaUrgant) 12 сентября 2017 г.
Соловьёв заявил, что “Первый канал осознанно начал корпоративную войну против телеканала “Россия”. По его мнению, это может быть связано с более низкими рейтингами программы Урганта. “Не хочу обидеть Ивана, у него очень хорошая программа, но пока зрители выбирают меня”, — прокомментировал Соловьёв.
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