Конфликт телеведущих: Соловьев внес в "черный список" Ивана Урганта

Соловьев заявил, что считает ведущего Первого канала Ивана Урганта талантливым человеком и относится к нему с симпатией, но речь в его шутке шла о телеканале-конкуренте, что считается неприемлемым в корпоративной этике, заявил он в эфире радиостанции "Вести FM".

Владимир Соловьев рассказал, почему решил ответить Ивану Урганту по телевидению, передает сайт kp.ru.

"Наезд был по телевизору! При этом на Москву-то я свой ответ не поставил (программа сначала выходит на восточные регионы страны) А Ваня вышел по всем "орбитам" . Видно, кто-то больно переживает уход ряда ведущих с Первого канала на телеканал "Россия".

Здесь Ургант — средство. То, что он сделал, неприемлемо. Обычно на телевидении так не делают. Это объявление войны. При этом у Урганта со мной были по-человечески хорошие отношения", — сказал он, пишет Газета.Ru.

Конфликт между телеведущими вспыхнул после того, как Иван Ургант пошутил о соловьином помете — так, по его мнению, могла бы называться программа на канале "Россия 1".

Соловьев в эфире своей передачи "Вечер с Владимиром Соловьевым" ответил на шутку Урганта, заявив, что тот не попадет в базу данных украинского сайта "Миротворец", так как "гаденько пошутил про меня".

Позже Соловьев заявил, что ему наплевать, будет ли Ургант реагировать на его выпады в эфире программы "Воскресный вечер", пишет "РГ".

Гриша Ургант — альтер эго Ивана Урганта — опубликовал в Twitter скриншот, на котором продемонстрировал, что Соловьев добавил его в черный список.

Соловьёв заявил, что “Первый канал осознанно начал корпоративную войну против телеканала “Россия”. По его мнению, это может быть связано с более низкими рейтингами программы Урганта. “Не хочу обидеть Ивана, у него очень хорошая программа, но пока зрители выбирают меня”, — прокомментировал Соловьёв.