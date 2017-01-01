Видео. Конгрессвумен США поверила во вмешательство Путина в политику Лимпопо и президента Айболита

Речь в разговоре шла о санкциях против России. По словам Уотерс, она не знает о планах Дональда Трампа по поводу снятия ограничений, но считает, что он готов пойти на попятную в этом вопросе. Пранкер пояснил, что тема санкций актуальна в связи с тем, что на Украине произошла эскалация конфликта, а Россия оккупировала Донецк и Львов, пишет "Лента.ру".

Кроме того, добавил "Гройсман", на Украине считают, что Вашингтон и Киев должны наложить новые ограничения на Россию, потому что она вмешалась во внутреннюю политику Лимпопо. По его словам, русские хакеры атаковали там серверы во время выборов, взломали систему и установили режим "своей марионетки Айболита". Телефонный хулиган сообщил, президент Лимпопо хочет переехать на Украину, поскольку боится, что с ним "что-нибудь сделают". Во время беседы член Конгресса активно задавала уточняющие вопросы.

Шутник поведал также, что Путин послал свои регулярные войска в Габон, потому что решил поддержать режим президента Ондимбу. Уотерс признала, что не знала об этом, и согласилась, что США и Украина должны быть сильными, чтобы остановить Россию.

Один из пранкеров Вован (Владимир Кузнецов) рассказал Kp.ru, что решение пообщаться с политиком было принято после ее недавнего заявления о том, что президент России Владимир Путин "продолжает укреплять позиции в Корее".

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала этот розыгрыш и написала на своей странице в Facebook: "Русские сказки становятся правдой. Господь, не покидай Америку!" — написала Захарова.

Справка

Лимпопо — река в Южной Африке. В русской детской литературе часто выступает символом далекого места, населенного опасными животными. Упоминается в сказке Корнея Чуковского "Айболит".