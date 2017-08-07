Конгрессвумен США высмеяли за угрозу устроить импичмент Путину

В эфире программы на телеканале ABC News Уотерс заявила, что "возьмется" за Путина, после того как отправит в отставку Трампа. Однако, как выяснилось, конгрессвумен имела в виду не российского лидера, а вице-президента США Майка Пенса, сообщает РИА Новости.

"Америка призывает к импичменту Максин Уотерс!","В самом деле, закройте ее уже где-нибудь", — разразились гневными комментариями люди в соцсетях.

А пользователь Twitter Deplorable 1 "предсказал" оговорку Уотерс еще в конце июля. Он обратил внимание на то, что конгрессвумен слишком активно использует слово "импичмент": "Не могу дождаться, когда сумасшедшая Максин Уотерс потребует импичмента Путина… Потому что это единственное слово, которое она знает".

Ранее Уотерс уже попадала в курьезные ситуации. Так, пранкеры Вован и Лексус сообщали женщине, что Вашингтон и Киев должны наложить новые ограничения на Россию, потому что она вмешалась во внутреннюю политику Лимпопо и назначила там своего президента. Конгрессвумен "купилась". А до этого она заявляла, что лидер США готов "броситься в объятия российскому президенту, пока тот продолжает атаковать Корею".