Конкурс "Мисс Лето": кто прошел в полуфинал

Конкурс "Мисс Лето". Фото: Фото из свободных источников. Анна Ларионова. Фото: из личного архива. Ая Алтухова. Фото: из личного архива. Елизавета Коптюхина. Фото: из личного архива. Катерина Ивахно. Фото: из личного архива. Колмакова Татьяна Алексеевна. Фото: из личного архива. Кузнецова Анна. Фото: из личного архива. Наталия Евгеньевна Левченко. Фото: из личного архива. Лежнева Анна. Фото: из личного архива. Масалова Ксения. Фото: из личного архива. Ольга Педа. Фото: из личного архива. Ольга Хлыстунова. Фото: из личного архива. Соколова Елена. Фото: из личного архива. Софья Кашлева. Фото: из личного архива. Ульяна Грибановская. Фото: из личного архива. Екатерина Владимировна Унтерберг. Фото: из личного архива. Алпатова Анжелика. Фото: из личного архива. Буценко Диана. Фото: из личного архива. Виктория Волкова. Фото: из личного архива. Екатерина Клепикова. Фото: из личного архива. Елизавета Фролова. Фото: из личного архива. Иконникова Ксения. Фото: из личного архива. Линда Кушнарева. Фото: из личного архива. Плотникова Данна. Фото: из личного архива. Семыкина Олеся. Фото: из личного архива. Соколова Екатерина. Фото: из личного архива. Стёпкина Софья. Фото: из личного архива.

Во второй тур проходят:

Анна Ларионова Ая Алтухова Елизавета Коптюхина Катерина Ивахно Татьяна Алексеевна Колмакова Анна Кузнецова Наталия Евгеньевна Левченко Анна Лежнева Ксения Масалова Ольга Педа Ольга Хлыстунова Елена Соколова Софья Кашлева Ульяна Грибановская Екатерина Владимировна Унтерберг Анжелика Алпатова Диана Буценко Виктория Волкова Екатерина Клепикова Елизавета Фролова Ксения Иконникова Линда Кушнарева Данна Плотникова Олеся Семыкина Екатерина Соколова Софья Стёпкина

По итогам кастинга жюри выберет 10 девушек, которые покажут себя в финале конкурса 22 июля в комплексе открытых бассейнов "Пляж". Начало в 17.00, вход по расценкам "Пляжа".

Зрителей конкурса ждет не только море красоты, но и конкурсы с подарками от партнеров проекта, розыгрыши призов и дискотека в бассейне от DJ f3zo0n3 (вечеринки "Флора").

Кроме того, компания "Ренессанс Косметик" с 17.00 до 19.00 организует для гостей мероприятия бесплатный мастер-класс по созданию экспресс-причесок. Евгения Петрова, ведущая мастер-класса, научит всех желающих делать серферские локоны, стильные пучки и модные петлевые косы.

Приходите на конкурс "Мисс Лето" 22 июля!

Организатор конкурса: ООО ИД "Алтапресс". Срок проведения: с 01.06.2017 г. по 22.07.2017 г. Подробную информацию о правилах проведения конкурса, количестве призов или выигрышей, сроках, месте и порядке их получения смотрите здесь.

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Генеральный партнер.