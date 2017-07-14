Конкурс "Мисс Лето": кто прошел в полуфинал

Сегодня завершилось голосование конкурса красоты "Мисс Лето". Читатели сайта altapress.ru выбрали 15 девушек, которые попадут на кастинг. Еще 11 красавиц выбрали члены жюри конкурса.
Во второй тур проходят:
- Анна Ларионова
- Ая Алтухова
- Елизавета Коптюхина
- Катерина Ивахно
- Татьяна Алексеевна Колмакова
- Анна Кузнецова
- Наталия Евгеньевна Левченко
- Анна Лежнева
- Ксения Масалова
- Ольга Педа
- Ольга Хлыстунова
- Елена Соколова
- Софья Кашлева
- Ульяна Грибановская
- Екатерина Владимировна Унтерберг
- Анжелика Алпатова
- Диана Буценко
- Виктория Волкова
- Екатерина Клепикова
- Елизавета Фролова
- Ксения Иконникова
- Линда Кушнарева
- Данна Плотникова
- Олеся Семыкина
- Екатерина Соколова
- Софья Стёпкина
По итогам кастинга жюри выберет 10 девушек, которые покажут себя в финале конкурса 22 июля в комплексе открытых бассейнов "Пляж". Начало в 17.00, вход по расценкам "Пляжа".
Зрителей конкурса ждет не только море красоты, но и конкурсы с подарками от партнеров проекта, розыгрыши призов и дискотека в бассейне от DJ f3zo0n3 (вечеринки "Флора").
Кроме того, компания "Ренессанс Косметик" с 17.00 до 19.00 организует для гостей мероприятия бесплатный мастер-класс по созданию экспресс-причесок. Евгения Петрова, ведущая мастер-класса, научит всех желающих делать серферские локоны, стильные пучки и модные петлевые косы.
Приходите на конкурс "Мисс Лето" 22 июля!
Организатор конкурса: ООО ИД "Алтапресс". Срок проведения: с 01.06.2017 г. по 22.07.2017 г. Подробную информацию о правилах проведения конкурса, количестве призов или выигрышей, сроках, месте и порядке их получения смотрите здесь.