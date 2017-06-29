Конкурс "Мисс Лето": первые участницы

Олеся Семыкина. Конкурс "Мисс Лето". Фото: Фото предоставлено участницами. Ая Алтухова. Конкурс "Мисс Лето". Фото: Фото предоставлено участницами. Елизавета Михайлова. Конкурс "Мисс Лето". Фото: Фото предоставлено участницами. Екатерина Унтерберг. Конкурс "Мисс Лето". Фото: Фото предоставлено участницами. Анна Лежнева. Конкурс "Мисс Лето". Фото: Фото предоставлено участницами. Ангелина Куцебо. Конкурс "Мисс Лето". Фото: Фото предоставлено участницами. Наталья Кухарева. Конкурс "Мисс Лето". Фото: Фото предоставлено участницами. Софья Кашлева. Конкурс "Мисс Лето". Фото: Фото предоставлено участницами. Ольга Сычёва. Конкурс "Мисс Лето". Фото: Фото предоставлено участницами. Кристина Чечулина. Конкурс "Мисс Лето". Фото: Фото предоставлено участницами. Наталия Левченко. Конкурс "Мисс Лето". Фото: Фото предоставлено участницами. Ирина Бескишкина. Конкурс "Мисс Лето". Фото: Фото предоставлено участницами.

Для того чтобы стать участницей конкурса:

1. До 9 августа 2017 года включительно опубликуйте с хештэгом #мисслетобарнаул (ваш профиль должен быть открыт) или пришлите на почту tad@altapress.ru свою лучшую фотографию. В комментариях к фото укажите свои имя, фамилию, возраст и контактные данные (e-mail или телефон).

2. 10 июля 2017 года на сайте altapress.ru начнется открытое голосование, в ходе которого читатели сайта определят 15 полуфиналисток.

3. После голосования состоится кастинг, на котором жюри выберет 10 красавиц.

4. 22 июля 2017 года на территории комплекса открытых бассейнов "Пляж" состоится финал конкурса. Девушкам предстоит показать свои навыки дефиле, поучаствовать в интеллектуальном конкурсе и в шуточной битве на водяных пистолетах.

Победительница проекта получит недельный отдых для двоих в туристическом комплексе "Стик Тревел" и сертификат от "СПА-центра 77" на 5000 рублей. Приз за второе место – сертификат в PUMA на 5000 рублей и сертификат от бара XXXX на 7000 рублей. За третье место полагается сертификат от центра внешности и косметологии "Эксклюзив" на 4000 рублей. Кроме того, все финалистки конкурса получат сертификаты от комплекса отрытых бассейнов "Пляж".

16+

Организатор конкурса: ООО ИД "Алтапресс". Срок проведения: с 01.06.2017 г. по 22.07.2017 г. Подробную информацию о правилах проведения конкурса, количестве призов или выигрышей, сроках, месте и порядке их получения смотрите здесь.

Генеральный партнер.



