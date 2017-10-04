Константин Эрнст передал статуэтку ТЭФИ за "Пусть говорят" Андрею Малахову

Программа "Пусть говорят" получила премию ТЭФИ в номинации "Развлекательное ток-шоу прайм-тайма", сообщает "Интерфакс".
"Что касается лучшего развлекательного ток-шоу, то все присутствующие знают, что программы делает масса людей. Тем не менее этот приз, я считаю, должен остаться на память о "Первом канале" Андрею Малахову", — заявил гендиректор "Первого канала" Константин Эрнст, который вышел на сцену для получения премии.
В номинации "Информационно-аналитическая итоговая программа" победили "Вести недели" с Дмитрием Киселевым на "Россия 1".
Дмитрий Борисов из "Вечерних новостей" на "Первом канале" стал лучшим ведущим информационной программы. В номинации "Интервьюер" одержал победу Владимир Соловьев.
Лучшим общественно-политическим ток-шоу прайм-тайма жюри ТЭФИ признали "60 минут" на канале "Россия 1". Лучшими ведущими стали Ольга Скабеева и Евгений Попов из "60 минут", пишет РБК.
Лучшим актером телефильма по версии жюри ТЭФИ стал Михаил Ефремов за роль в фильме "Пьяная фирма", который вышел на телеканале ТНТ.
Всего в этом году ТЭФИ вручалась в 33 номинациях. Торжественная церемония вручения премии прошла в Москве в кинотеатре "Россия".
Справка
Телевизионную премию ТЭФИ вручают за высшие достижения в области телевизионных искусств. Она была учреждена 21 декабря 1994 года фондом "Академия российского телевидения". С 2014 года организатором конкурса является некоммерческое партнерство "Комитет индустриальных телевизионных премий". Победители конкурса получают бронзовую статуэтку Орфея.
Факт
Телеведущий Андрей Малахов ушел с "Первого канала" на "Россию 1" в августе. На канале он отработал 25 лет. Сейчас на "второй кнопке" у телеведущего своя программа "Андрей Малахов. Прямой эфир".
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