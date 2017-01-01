Конституционный суд постановил пересмотреть дело Ильдара Дадина

Конституционный суд постановил, что приговор Ильдару Дадину за неоднократное нарушение правил проведения митинга должен быть пересмотрен. Это связано с тем, что на момент рассмотрения уголовного дела Дадина решения по его административным правонарушениям не вступили в силу, передает ТАСС.
Дадина осудили за то, что он 3 раза в течение полугода нарушил правила проведения массовых мероприятий. Его приговорили к 2,5 годам колонии общего режима, которые он отбывает в Рубцовском исправительном учреждении.
В решении Конституционного суда, которое зачитал председатель Валерий Зорькин, указано, что уголовная ответственность за повторные нарушения может наступить только тогда, когда факты нарушения установлены вступившими в силу решениями суда.
При этом подчеркивается, что сам факт повторности не является основанием для привлечения по уголовной статье — необходимо доказать общественную опасность деяний. Суд также рекомендовал законодателям внести соответствующие изменения в уголовную статью.
Статью 212.1 Уголовного кодекса о неоднократных нарушениях на митингах суд признал соответствующей Конституции. Таким образом он отклонил жалобу Дадина, который просил отменить эту статью.
Напомним, 24 января КС провел публичные слушания по делу Ильдара Дадина о проверке ст. 212.1 УК. Представители всех органов власти поддержали криминализацию таких административных нарушений, чтобы предотвратить новые действия "общественно опасных личностей". При этом Минюст заявил о несовершенстве статьи Уголовного кодекса России, которая оспаривается Ильдаром Дадиным.
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