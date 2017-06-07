Концерты, дирижабль и авиашоу: как отпразднуют 12 июня в Барнауле партии и штаб Навального

"Единая Россия" ("ЕР") в День России будет работать на нескольких площадках. В течение дня — на пл. Сахарова, здесь активисты и волонтеры будут раздавать партийную символику, а также запустят дирижабль, также с логотипом "ЕР". Основное мероприятие состоится в 17.00 на Речном вокзале. Здесь сначала состоится большой концерт под открытым небом "Мы вместе", организованный совместно с ГТРК "Алтай". А затем, предположительно в 18.45 пройдет авиашоу.

Рок-концерт также организует штаб оппозиционного политика Алексея Навального. Он пройдет после согласованного с властями митинга, который начнется в 12.00 на пл. Свободы. Сторонники Навального выложили в сеть примеры плакатов, с которыми можно прийти на акцию.

ЛДПР проведет театрализованный флешмоб "Управляющие компании убегают от ответственности": по центральной аллее люди с названиями УК, к которым у партии и населения есть претензии, будут убегать от других участников с надписью "ответственность". Акция начнется в 12.00.

"Справедливая Россия" в 11.00 проведет у кинотеатра "Мир" митинг "Говорит молодежь".