Конюхов сбросил с воздушного шара на центр ФСБ газовый баллон

Стартовав из Рыбинска, Конюхов случайно сбросил из шара на учебный центр управления ФСБ пустой газовый баллон, пишет "Комсомольская правда".

Во время полета за путешественником ехал автомобильный кортеж, который подбирал использованные газовые баллоны. На территорию учебного центра соратники Конюхова просто так попасть не могли, однако, по словам главы Рыбинска Дениса Добрякова, в управлении ФСБ по Ярославской области к ситуации отнеслись с пониманием и баллон участникам проекта отдали, пишет znak.com.

Факт

Конюхов побил мировой рекорд, продержавшись в воздухе на аэростате 51 час и преодолев около тысячи километров пути. Новый рекорд был установлен, когда путешественник пролетал над Саратовской областью, примерно в 150 километрах от границы с Казахстаном. К тому времени путешественник находился в небе 51 час 9 минут.

В январе 2016 года Конюхов и мастер спорта по воздухоплаванию Иван Меняйло приземлились в Ивановской области после того, как провели в воздухе 23 часа 20 минут. Они побили мировой рекорд по продолжительности полета на воздушном шаре более чем на три часа.