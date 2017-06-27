"Корабль-призрак: на Оби обнаружили дрейфующее судно с пьяной командой

Инцидент произошел в фарватере реки Обь в Колпашевском районе Томской области. Команда служебного теплохода Томского района водных путей и судоходства заметила неуправляемый буксир с неработающим двигателем. При попытке выйти с ним на связь, ответа не поступило, после чего капитан теплохода принял решение перейти на пустующее судно. На палубе и в капитанской рубке никого не было, трое членов экипажа буксира спали в каютах. Механик, повар и рулевой-моторист находились в состоянии алкогольного опьянения, что установлено в ходе медицинского освидетельствования.

Любое дрейфующее судно представляет потенциальную опасность, тем более на реке, где осуществляется интенсивное судоходство.

Василий Гуцуляк,

главный научный консультант Центра морского права:

Даже если судно дрейфует в силу каких-то обстоятельств, скажем, вследствие поломки двигателя, оно обязано поднять соответствующие фигуры и ночью давать сигналы, которые бы предупреждали суда о потенциальной опасности. Поэтому данный случай — вопиющий. На моей памяти не было, по крайней мере, последние 10-15 лет таких случаев, чтобы капитан, бросив на произвол судно, фактически вся команда вповалку, что называется. Поэтому я считаю, что это очень редкое исключение из правил. Что касается последствий, тут можно только предполагать, что могло быть. Во-первых, если судно не выставило никаких знаков, никаких огней, это было бы неминуемое столкновение судна с другими судами. А если учесть, что там достаточно интенсивное движение, то нужно сказать огромное спасибо капитану и экипажу теплохода "Соболь", поскольку они предотвратили очень серьезное происшествие.

Судно в срочном порядке пришвартовали к берегу. Ведется проверка обстоятельств и установление виновных лиц, допустивших бесконтрольное плавание буксира на реке, пишет bfm.ru.

Сообщение о речном буксире поступило в дежурную часть Томского линейного отдела МВД от капитана теплохода "Соболь", осуществлявшего контроль навигационного оборудования.