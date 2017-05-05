Сноха бывшего вице-губернатора Алтайского края борется за право жить с дочерью после развода

В процессе развода встал вопрос об определении места жительства ребенка. "Я искренне полагала, что девочке будет комфортнее жить с мамой — не без участия отца, конечно же. Однако супруг и его родители посчитали иначе. Андрей подал встречный иск в суд", — рассказала altapress.ru Евгения Корчагина.

Судебное разбирательство между бывшими супругами длится с августа 2016 года. Евгения считает, что семья Андрея Корчагина затягивает процесс, требуя добавления все новых документов. В частности, они заказали психологическую экспертизу, которая изготавливалась пять месяцев вместо отведенного законом одного. Проведение экспертизы доверили коммерческой организации ЦПЭ "Интеллект+Сервис". Авторами выступили опытный эксперт Ярослав Соколов и некий Андрей Ашкинадзе, который лично ни разу не присутствовал на проведении экспертизы.

Евгения отмечает, что Соколов не только ответил на поставленные судом вопросы, но и выдвинул свои, на который дал ответы. Именно вопросы эксперта, а не судьи перевернули результат исследования в пользу стороны мужа женщины. Выяснилось, что пятилетняя дочь Корчагиных желает жить с мамой и проявляет негативное отношение к папе, но эксперт счел это влиянием матери и заключил, что "исходя из психологических характеристик родителей" будет лучше, если девочка останется с отцом. Он не отрицает привязанности ребенка к матери и дает Евгении Корчагиной весьма позитивную характеристику, однако далее указывает, что мать имеет более авторитарный подход к воспитанию и переносит на ребенка конфликт с отцом.

Евгения Корчагина,

жительница Барнаула:

У господина Соколова раньше была страница ВКонтакте, после он ее удалил. Там папы обращались за помощью и обсуждали, как забрать деток. Все поставлено на поток. Человек этим зарабатывает себе на хлеб с маслом! Какая может быть независимая экспертиза у заинтересованного лица?

11 мая должно состояться очередное судебное заседание по делу в Центральном районном суде. Будет ли оно окончательным, неизвестно. Евгения намерена предоставить суду рецензию на данную экспертизу, которая гласит, что исследование проведено с нарушениями и составлено неграмотно. Женщина твердо решила оспорить заключение эксперта и отмечает, что ей известно об аналогичном случае, когда матери удалось опротестовать результаты исследования Ярослава Соколова.

Помимо вышеизложенного Евгению Корчагину беспокоит тот факт, чтоврачи рекомендовали ее бывшему мужу посетить психиатра по причине его неуравновешенного характера. Женщина рассказывает, что его семья буквально "гнобит" ее с момента начала бракоразводного процесса. В частности, ей пришлось по суду забирать свои вещи, которые ей отдали лишь в феврале 2017 года. Экс-супруг Евгении и его семья неоднократно писали жалобы в опеку и органы ПДН, но никаких нарушений в воспитании и содержании ребенка у мамы не обнаружили. После этого Евгения с дочерью переехала в Санкт-Петербург, где и живет по настоящее время.

Евгения Корчагина,

жительница Барнаула:

В Питере состояние моей дочери улучшилось, она перестала нервничать и болеть, начала без проблем ходить в детский сад. А после развода на фоне переживаний дочка страдала учащенным мочеиспусканием. А возвращаясь из семьи папы, была неуравновешенной и кричала на меня: "Мама, ты злая колдунья!".

Женщина уверена, что никаких причин к тому, чтобы ребенок жил не с ней, нет. У Евгении есть своя квартира (хотя ее бывший муж пытался доказать, что у нее отсутствует жилье), постоянная высокооплачиваемая работа. Она считает, что в семье бывшего супруга девочку будет воспитывать не отец, а свекровь, а у него самого из-за постоянной занятости не будет достаточного количества времени на ребенка. При этом женщина не против общения девочки с папой. Даже сейчас, когда идет судебное разбирательство, она способствует тому, чтобы ребенок созванивался с отцом, бабушкой и дедушкой по Skype.

Андрей Корчагин отказался комментировать судебные тяжбы с бывшей женой "Банкфаксу", сославшись на то, что "в таких делах не стоит выносить сор из избы". При этом эксперту Соколову он заявил, что в случае проживания с ним "ребенок будет находиться в более спокойных, стабильных условиях". Мать девочки в свою очередь уверена, что дочь будут ограждать от малейших трудностей и она не научится решать собственные проблемы. "Ребенок будет избалован, ее будут покупать", — говорит женщина.

В случае решения суда в пользу отца Евгения намерена подать апелляцию. Однако она опасается, что положение семьи бывшего мужа может оказать давление на суд.