Корчевников вернется на канал "Россия-1" с новым проектом

Телеведущий и актер Борис Корчевников возвращается на телеканал "Россия 1" с авторским проектом о людях с удивительной судьбой, сообщает "Телепрограмма".
Программа получила название "Судьба человека". Съемки первых выпусков пройдут 28 и 29 сентября. При этому Корчевников также продолжит работать руководителем телеканала "Спас".
Ранее Корчевников вел ток-шоу "Прямой эфир" на "России-1", однако теперь передачу ведет Андрей Малахова, который перешел с Первого канала, отмечают "Известия".
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.