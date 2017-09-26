Корчевников вернется на канал "Россия-1" с новым проектом

Программа получила название "Судьба человека". Съемки первых выпусков пройдут 28 и 29 сентября. При этому Корчевников также продолжит работать руководителем телеканала "Спас".

Ранее Корчевников вел ток-шоу "Прямой эфир" на "России-1", однако теперь передачу ведет Андрей Малахова, который перешел с Первого канала, отмечают "Известия".