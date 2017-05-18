Король Нидерландов тайно пилотировал пассажирские самолеты

Виллем-Александр пилотировал самолет и раньше — до восхождения на трон в 2013 году. Он садился за штурвал небольшого среднемагистрального Fokker 70 в качестве "гостевого пилота", чтобы сохранить лицензию летчика.

Теперь стало известно, что Виллем-Александр дважды в месяц инкогнито работал вторым пилотом на пассажирских рейсах KLM Cityhopper, дочерней компании KLM. Ее пассажиры — деловые люди, которые направляются в Британию, Германию, Норвегию и другие страны Европы.

Король сообщил, что летом пройдет курсы управления более крупным лайнером Boeing 737s, на которые авиакомпания заменила Fokker в этом году, пишет bfm.ru.