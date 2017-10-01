Королева Великобритании отказалсь предоставить Виндзорский парк для съемок "Звездных войн"

Сообщается, что съемочная группа хотела снять несколько кадров в Большом Виндзорском парке в Беркшире. Ранее в части этого парка снимали новый фильм про медвежонка Винни-Пуха "Прощай, Кристофер Робин".

Представитель владений Великобритании Ник Дэй рассказал, что сцены из "Звездных войн" не подходили для парка: "Мы не оглядываемся на звездные имена или звездные фильмы. "Звездные войны – это очень масштабно, был очень большой риск для парка".

Кроме того, Дэй рассказал, что отклоняет "восемь из десяти" просьб о съемках в парке, вне зависимости от бюджета и размаха картины: "Если фильм не подходит для этого места, тогда не важно, кто вы, и я боюсь, что доллары, яркие огни и имена не изменят наше мнение".

Ранее стало известно, что премьера девятого эпизода киносаги "Звездные войны" перенесена на 20 декабря 2019 года. Режиссер Джей Джей Абрамс, снявший седьмую часть "Звездных войн", снимет и девятый эпизод киноэпопеи.

Справка

"Звездные войны" придумал Джордж Лукас в начале 1970-х годов. Шесть эпизодов киносаги вышли в 1977, 1980, 1983, 1999, 2002 и 2005 годах. В октябре 2012 года Лукас продал Lucasfilm за 4,05 млрд долларов корпорации Walt Disney. Затем стало известно, что Disney задумывает продолжение "Звездных войн". В 2015 году вышел седьмой эпизод кинофраншизы.