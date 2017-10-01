Королева Великобритании отказалсь предоставить Виндзорский парк для съемок "Звездных войн"

Королева Великобритании Елизавета II отказала создателям новой части космической саги "Звездные войны" в просьбе предоставить принадлежащую королевской семье территорию Виндзорского парка для съемок, сообщают РИА Новости со ссылкой на телерадиокорпорацию Би-би-си.
Сообщается, что съемочная группа хотела снять несколько кадров в Большом Виндзорском парке в Беркшире. Ранее в части этого парка снимали новый фильм про медвежонка Винни-Пуха "Прощай, Кристофер Робин".
Представитель владений Великобритании Ник Дэй рассказал, что сцены из "Звездных войн" не подходили для парка: "Мы не оглядываемся на звездные имена или звездные фильмы. "Звездные войны – это очень масштабно, был очень большой риск для парка".
Кроме того, Дэй рассказал, что отклоняет "восемь из десяти" просьб о съемках в парке, вне зависимости от бюджета и размаха картины: "Если фильм не подходит для этого места, тогда не важно, кто вы, и я боюсь, что доллары, яркие огни и имена не изменят наше мнение".
Ранее стало известно, что премьера девятого эпизода киносаги "Звездные войны" перенесена на 20 декабря 2019 года. Режиссер Джей Джей Абрамс, снявший седьмую часть "Звездных войн", снимет и девятый эпизод киноэпопеи.
Справка
"Звездные войны" придумал Джордж Лукас в начале 1970-х годов. Шесть эпизодов киносаги вышли в 1977, 1980, 1983, 1999, 2002 и 2005 годах. В октябре 2012 года Лукас продал Lucasfilm за 4,05 млрд долларов корпорации Walt Disney. Затем стало известно, что Disney задумывает продолжение "Звездных войн". В 2015 году вышел седьмой эпизод кинофраншизы.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.