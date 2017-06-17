Коронер назвал возможную причину смерти актрисы из "Звёздных войн"

Среди факторов, которые способствовали смерти Фишер, назвали накопление жировой ткани в стенках артерий. Также в документе говорится, что актриса употребляла наркотики, но следователи не смогли определить, способствовали ли они ее смерти в декабре.

Американская актриса Кэрри Фишер, наиболее известная по роли принцессы Леи Органы из "Звездных войн", скончалась в возрасте 60 лет 27 декабря 2016 года. За неделю до смерти она перенесла инфаркт.