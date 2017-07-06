Корова, ванна, холодильник: что пытаются провести в багаже авиапассажиры

Например, один путешественник, следовавший из Нью-Йорка в Лондон, намеревался перевезти в самолете целую тушу коровы, завернутую в упаковочную пленку. Другой пассажир, который летел из британской столицы в Йоханнесбург (ЮАР), хотел сдать в багаж ванну.

Группа туристов, покидавшая Дели, собиралась провезти в багажном отсеке изголовье кровати. Клиент Virgin Atlantic, вылетавший из Лас-Вегаса, хотел зарегистрироваться на рейс с холодильником, заполненным едой.

Среди других необычных вещей, с которыми пассажиры являлись в аэропорт, оказались автомобильные шины и бамперы, а также золотые рыбки в полиэтиленовом пакете с водой.

В феврале сообщалось о пассажире китайской авиакомпании, которому разрешили взять с собой на борт воздушного судна 15 килограммов блинов, приготовленных его матерью, пишет Lenta.ru.